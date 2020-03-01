Huawei P20 Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Выглядит стильно в любой из доступных расцветок
- Получаются качественные фотографии в плохих условиях освещения
- Богатая на функции прошивка EMUI
- Есть быстрая зарядка мощностью 24 Вт
- Имеется влагозащита по стандарту IP67
- Android изменен до неузнаваемости
- Зеркальная поверхность быстро загрязняется
- Отсутствует аудиоразъем на 3.5 мм
- Нет поддержки microSD
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2240 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|Плотность пикселей
|408 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155 мм
|Ширина
|73 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Huawei P20 Pro премиальный гаджет в корпусе из соответствующих материалов. Его оболочка прочная и красивая, однако поверхность собирает очень много грязи и отпечатков, поэтому вам придется по несколько раз в день вытирать их. Производитель предлагает 6 вариантов расцветки, и каждый из них имеет приятный оттенок.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Устройство работает на одном из самых быстрых процессоров 2018 года, и маловероятно, что ближайшие 2 года вы испытаете проблемы с производительностью. Модель П20 Про также имеет хорошее программное обеспечение, а значит, что на ней не только идут все программы и игры, но и не вылетают без предупреждения.
Внутри имеется более чем достаточно оперативной памяти — 6 ГБ в минимальной конфигурации и 8 ГБ в максимальной. Это гарантирует, что последние запущенные приложения еще долго будут оставаться в памяти. Отзывы пользователей подтверждают это.
За всем этим прячется достаточно серьезный недостаток — в телефоне отсутствует слот для карты памяти microSD.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Монохромный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.73 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.22 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол
Цены на Huawei P20 Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли установить российскую прошивку вместо китайской?
- На китайскую модель Huawei P20 Pro можно установить новую прошивку с русским языком. Вы можете получить больше информации по этому вопросу на специализированных форумах.
Как записывать разговоры на смартфоне Хуавей П20 Про?
- На территории России запрещено записывать разговоры, поэтому вы не сможете активировать эту функцию у себя.
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