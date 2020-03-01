Тесты в бенчмарках

Устройство работает на одном из самых быстрых процессоров 2018 года, и маловероятно, что ближайшие 2 года вы испытаете проблемы с производительностью. Модель П20 Про также имеет хорошее программное обеспечение, а значит, что на ней не только идут все программы и игры, но и не вылетают без предупреждения.

Внутри имеется более чем достаточно оперативной памяти — 6 ГБ в минимальной конфигурации и 8 ГБ в максимальной. Это гарантирует, что последние запущенные приложения еще долго будут оставаться в памяти. Отзывы пользователей подтверждают это.

За всем этим прячется достаточно серьезный недостаток — в телефоне отсутствует слот для карты памяти microSD.