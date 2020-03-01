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Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro
Дисплей
64
Производительность
48
Батарея
72
Камера
76
Итоговая оценка
66
Класс Флагман
Дата выхода Март 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Выглядит стильно в любой из доступных расцветок
  • Получаются качественные фотографии в плохих условиях освещения
  • Богатая на функции прошивка EMUI
  • Есть быстрая зарядка мощностью 24 Вт
  • Имеется влагозащита по стандарту IP67
  • Android изменен до неузнаваемости
  • Зеркальная поверхность быстро загрязняется
  • Отсутствует аудиоразъем на 3.5 мм
  • Нет поддержки microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П20 Про
64

Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
588 нит
73

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P20 Pro
Инфо
Высота 155 мм
Ширина 73 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82%

Huawei P20 Pro премиальный гаджет в корпусе из соответствующих материалов. Его оболочка прочная и красивая, однако поверхность собирает очень много грязи и отпечатков, поэтому вам придется по несколько раз в день вытирать их. Производитель предлагает 6 вариантов расцветки, и каждый из них имеет приятный оттенок.

48

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П20 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2360 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1949
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6642
Geekbench 5 (одноядерный)
346
Geekbench 5 (многоядерный)
1386
AnTuTu Benchmark 7
205555
AnTuTu Benchmark 8
254355

Устройство работает на одном из самых быстрых процессоров 2018 года, и маловероятно, что ближайшие 2 года вы испытаете проблемы с производительностью. Модель П20 Про также имеет хорошее программное обеспечение, а значит, что на ней не только идут все программы и игры, но и не вылетают без предупреждения.

Внутри имеется более чем достаточно оперативной памяти — 6 ГБ в минимальной конфигурации и 8 ГБ в максимальной. Это гарантирует, что последние запущенные приложения еще долго будут оставаться в памяти. Отзывы пользователей подтверждают это.

За всем этим прячется достаточно серьезный недостаток — в телефоне отсутствует слот для карты памяти microSD.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10
Размер системы из коробки 12 ГБ
72

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:30 ч.
Время просмотра видео
13:14 ч.
Время разговора (3G)
20:56 ч.
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер P20 Pro
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
114
Качества видео
98
Итоговая оценка камеры
109
77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
75

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
91 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.73 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P20 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P20 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли установить российскую прошивку вместо китайской?

- На китайскую модель Huawei P20 Pro можно установить новую прошивку с русским языком. Вы можете получить больше информации по этому вопросу на специализированных форумах.

Как записывать разговоры на смартфоне Хуавей П20 Про?

- На территории России запрещено записывать разговоры, поэтому вы не сможете активировать эту функцию у себя.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (17 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Alexandr 10 августа 2020 21:19
Бещенно стоящий ремонт дисплея. 250 евро по гарантии. Когда использованный телефон можно купить за 200 евро
0 Ответить
Кирилл Шакиров 01 марта 2020 15:37
На Huawei P20 PRO на самом деле тип дисплея AMOLED
+4 Ответить
Андрей 01 марта 2020 19:13
На официальном сайте указано, что дисплей использует технологию OLED.
+2 Ответить
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