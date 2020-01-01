Какие карты памяти поддерживает Huawei P30?

- Производитель начал использовать собственный стандарт Nano вместо microSD, поэтому установить в Хуавей П30 обычную карту памяти из другого устройства не получится. Если вы захотите расширить встроенное хранилище, вам придется купить специальную флешку Nano Memory.

Имеет ли он защиту от воды?

- Смартфон не защищен от воды, но он не боится брызг. Следовательно, погружать его в воду нельзя, хотя испытание дождем он выдержит.

Есть ли в смартфоне беспроводная зарядка?

- В отличие от Huawei P30 Pro, обычная модель с 6.1-дюймовым экраном лишена очень удобной функции беспроводной зарядки.