Huawei P30
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- OLED-экран с удачным соотношением сторон
- Отличная камера
- Мощная быстрая зарядка и хорошая автономность
- Защита от брызг по стандарту IP53
- Эксклюзивные цвета раскраски
- Нет беспроводной зарядки
- Вместо обычной microSD используется нестандартная Nano
- Отсутствует обратная беспроводная зарядка
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|422 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|85.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Huawei P30 получил OLED-экран, который обеспечивает ему высокое соотношение контраста и рекордную яркость. Это делает смартфон подходящим для использования в солнечную погоду, а благодаря поддержке цветового пространства DCI-P3 цветопередача максимально приближена к естественной.
Дисплей может похвастаться защитой в лице прочного стекла Corning Gorilla Glass 6. Оно практически не царапается, поэтому производитель даже не рекомендует использовать сторонние защитные пленки и стекла.
Дизайн и корпус
|Высота
|149.1 мм
|Ширина
|71.4 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Светло-голубой, Северное сияние
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|10
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|3650 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Компания оснастила Huawei П30 тройной камерой сзади. Она может делать обычные широкоугольные и сверхширокоугольные фотографии с большим углом охвата. Еще один модуль предназначен для приближения объектов — камера оснащена линзами с трехкратным оптическим зумом. Вы также можете пользоваться 5-кратным гибридным зумом, если есть такая необходимость, и в таком случае потеря качества минимальная.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.33 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.85 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Huawei P30
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какие карты памяти поддерживает Huawei P30?
- Производитель начал использовать собственный стандарт Nano вместо microSD, поэтому установить в Хуавей П30 обычную карту памяти из другого устройства не получится. Если вы захотите расширить встроенное хранилище, вам придется купить специальную флешку Nano Memory.
Имеет ли он защиту от воды?
- Смартфон не защищен от воды, но он не боится брызг. Следовательно, погружать его в воду нельзя, хотя испытание дождем он выдержит.
Есть ли в смартфоне беспроводная зарядка?
- В отличие от Huawei P30 Pro, обычная модель с 6.1-дюймовым экраном лишена очень удобной функции беспроводной зарядки.
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Сравнения с конкурентами
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