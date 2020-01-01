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Huawei P30

Huawei P30
Дисплей
72
Производительность
72
Батарея
72
Камера
79
Итоговая оценка
75
Класс Флагман
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • OLED-экран с удачным соотношением сторон
  • Отличная камера
  • Мощная быстрая зарядка и хорошая автономность
  • Защита от брызг по стандарту IP53
  • Эксклюзивные цвета раскраски
  • Нет беспроводной зарядки
  • Вместо обычной microSD используется нестандартная Nano
  • Отсутствует обратная беспроводная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П30
72

Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 422 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
632 нит

Huawei P30 получил OLED-экран, который обеспечивает ему высокое соотношение контраста и рекордную яркость. Это делает смартфон подходящим для использования в солнечную погоду, а благодаря поддержке цветового пространства DCI-P3 цветопередача максимально приближена к естественной.

Дисплей может похвастаться защитой в лице прочного стекла Corning Gorilla Glass 6. Оно практически не царапается, поэтому производитель даже не рекомендует использовать сторонние защитные пленки и стекла.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P30
Инфо
Высота 149.1 мм
Ширина 71.4 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 165 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Светло-голубой, Северное сияние
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.8%
72

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10
GPU-ядер 10
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3262
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9457
Geekbench 5 (одноядерный)
701
Geekbench 5 (многоядерный)
2532
AnTuTu Benchmark 7
289383
AnTuTu Benchmark 8
378483
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10
Размер системы из коробки 12 ГБ
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Батарея

Характеристики
Объем 3650 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:52 ч.
Время просмотра видео
16:22 ч.
Время разговора (3G)
22:38 ч.
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Huawei P30
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Компания оснастила Huawei П30 тройной камерой сзади. Она может делать обычные широкоугольные и сверхширокоугольные фотографии с большим углом охвата. Еще один модуль предназначен для приближения объектов — камера оснащена линзами с трехкратным оптическим зумом. Вы также можете пользоваться 5-кратным гибридным зумом, если есть такая необходимость, и в таком случае потеря качества минимальная.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
80

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
82.4 дБ
Музыка
75.4 дБ
Звонок
82.8 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.85 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P30 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P30

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какие карты памяти поддерживает Huawei P30?

- Производитель начал использовать собственный стандарт Nano вместо microSD, поэтому установить в Хуавей П30 обычную карту памяти из другого устройства не получится. Если вы захотите расширить встроенное хранилище, вам придется купить специальную флешку Nano Memory.

Имеет ли он защиту от воды?

- Смартфон не защищен от воды, но он не боится брызг. Следовательно, погружать его в воду нельзя, хотя испытание дождем он выдержит.

Есть ли в смартфоне беспроводная зарядка?

- В отличие от Huawei P30 Pro, обычная модель с 6.1-дюймовым экраном лишена очень удобной функции беспроводной зарядки.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (121 голосов)

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