Huawei P30 Lite
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS экран с высокой плотностью пикселей
- Сбалансированная начинка
- Отличная тройная камера — есть портретная и широкоугольная съмки
- Фронталка с большим углом охвата
- Поддерживает быструю зарядку
- Нет оптического стабилизатора камеры
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Bluetooth устаревшей версии
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.15 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2312 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|Плотность пикселей
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
Тесты дисплея
Экран диагональю 6.15 дюймов характеризуется очень сочной картинкой. Его разрешение обеспечивает хорошую плотность пикселей, однако стекло, которое его защищает, имеет не очень хорошее олеофобное покрытие.
Дизайн и корпус
|Высота
|152.9 мм
|Ширина
|72.7 мм
|Толщина
|7.43 мм
|Вес
|159 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Huawei P30 Lite позаимствовал дизайн у топовых смартфонов серии, поэтому он имеет впечатляюще тонкие рамки и красивые оттенки раскраски. Устройство оборудовано датчиком отпечатков пальцев на тыльной стороне, но, что самое главное, дисплей получил трендовый каплевидный вырез для неплохой фронталки.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10.0
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|3340 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера сзади может похвастаться сверхширокоугольный съемкой и портретной. Однако, в отличие от P30 Pro, P30 Lite не имеет времяпролетного сенсора, который требуется для построения карты глубины резкости.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.23 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.19 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Huawei P30 Lite
FAQ - Ответы на частые вопросы
Защищен ли смартфон от воды?
- Нет, Хуавей П30 Лайт нельзя погружать в воду, поскольку его внутренности не имеют нужной защиты.
Хороший ли в телефоне звук?
- Он оборудован одним динамиком, поэтому не стоит ожидать объемного и громкого звучания. С другой стороны, звук чистый — не сопровождается хрипами.
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Samsung Galaxy A50 vs Huawei P30 Lite
- Huawei P30 vs Huawei P30 Lite
- Huawei P30 Pro vs Huawei P30 Lite
- Samsung Galaxy A40 vs Huawei P30 Lite
- Huawei Honor 10i vs Huawei P30 Lite
- Huawei Honor 20 vs Huawei P30 Lite
- Xiaomi Mi A3 vs Huawei P30 Lite
- Samsung Galaxy A30s vs Huawei P30 Lite
- Xiaomi Redmi Note 8 vs Huawei P30 Lite
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Huawei P30 Lite
- Xiaomi Mi 9 Lite vs Huawei P30 Lite
- Xiaomi Redmi Note 8T vs Huawei P30 Lite
- Samsung Galaxy A51 vs Huawei P30 Lite
- Huawei P30 Lite New Edition vs Huawei P30 Lite
- Huawei P40 Lite vs Huawei P30 Lite
- Huawei P40 Lite E vs Huawei P30 Lite
- Huawei P40 vs Huawei P30 Lite