Защищен ли смартфон от воды?

- Нет, Хуавей П30 Лайт нельзя погружать в воду, поскольку его внутренности не имеют нужной защиты.

Хороший ли в телефоне звук?

- Он оборудован одним динамиком, поэтому не стоит ожидать объемного и громкого звучания. С другой стороны, звук чистый — не сопровождается хрипами.