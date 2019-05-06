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Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite
Дисплей
64
Производительность
37
Батарея
69
Камера
64
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS экран с высокой плотностью пикселей
  • Сбалансированная начинка
  • Отличная тройная камера — есть портретная и широкоугольная съмки
  • Фронталка с большим углом охвата
  • Поддерживает быструю зарядку
  • Нет оптического стабилизатора камеры
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Bluetooth устаревшей версии

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П30 Лайт
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
500 нит

Экран диагональю 6.15 дюймов характеризуется очень сочной картинкой. Его разрешение обеспечивает хорошую плотность пикселей, однако стекло, которое его защищает, имеет не очень хорошее олеофобное покрытие.

57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P30 Lite
Инфо
Высота 152.9 мм
Ширина 72.7 мм
Толщина 7.43 мм
Вес 159 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.2%

Huawei P30 Lite позаимствовал дизайн у топовых смартфонов серии, поэтому он имеет впечатляюще тонкие рамки и красивые оттенки раскраски. Устройство оборудовано датчиком отпечатков пальцев на тыльной стороне, но, что самое главное, дисплей получил трендовый каплевидный вырез для неплохой фронталки.

37

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П30 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1666
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5404
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1266
AnTuTu Benchmark 7
140688
AnTuTu Benchmark 8
158125
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10.0
Размер системы из коробки 20 ГБ
69

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:45 ч.
Время просмотра видео
13:23 ч.
Время разговора (3G)
28:50 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер P30 Lite
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя
Разрешение фото 5288 x 3968
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера сзади может похвастаться сверхширокоугольный съемкой и портретной. Однако, в отличие от P30 Pro, P30 Lite не имеет времяпролетного сенсора, который требуется для построения карты глубины резкости.

70

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
67

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70.8 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
82.2 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P30 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P30 Lite

FAQ - Ответы на частые вопросы

Защищен ли смартфон от воды?

- Нет, Хуавей П30 Лайт нельзя погружать в воду, поскольку его внутренности не имеют нужной защиты.

Хороший ли в телефоне звук?

- Он оборудован одним динамиком, поэтому не стоит ожидать объемного и громкого звучания. С другой стороны, звук чистый — не сопровождается хрипами.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (253 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Андрей 06 мая 2019 19:00
Пользуюсь телефоном 3 дня, а покупался он официально в России. Пока только радует, уже все настроил и пользуюсь как основным аппаратом. Комплектация оказалась полной: наушники, адаптер питания, кабель Type-C и чехол, чем я очень доволен. Смартфон включился очень быстро, несмотря на то, что он делал это первый раз. Также отмечу, что пришел ко мне почти полностью заряженным. Оболочка выглядит странно, особенно если до этого пользовались “голым” Android. Реализация некоторых функций мне не понравилась, но, думаю, привыкну. Камера показалась неплохой, до этого я пользовался как дорогим смартфонами, так и дешевыми от различных брендов. Он легкий, быстрый и относительно компактный. Дизайн очень красивый, а чтобы случайно не разбить, прячу телефон в комплектном чехле – покупать новый аксессуар пока не вижу смысла. Читал отзывы других пользователей, но никаких изъянов не обнаружил, по крайней мере, еще. Камера действительно не очень хорошо снимает в движении, поскольку здесь нет оптического стабилизатора. Если для вас это имеет большое значение, тогда стоит подумать, покупать или нет. Также скажу, что сканер лица очень быстрый, как и отпечатков пальцев. Уточню, что очков не ношу, и я не знаю, как поведет он себя поведет в других ситуациях.
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