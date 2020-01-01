Передняя камера состоит из одного солидного 32-мегапиксельного сенсора с автофокусом и одного инфракрасного, который является основой для работы функции разблокировки экрана по лицу. Основная камера ни в чем не проигрывает, а во многом даже лучше. Во-первых, она оборудована оптическим 3-кратным зумом. Во-вторых, есть сверхширокоугольная оптика с собственным автофокусом.