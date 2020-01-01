Huawei P40
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Тройная камера с 3-кратным оптическим увеличением и стабилизацией
- OLED-дисплей с высоким разрешением
- Быстрая память накопителя и большой объем оперативной памяти
- Есть инфракрасный датчик для сканера лица
- Не поддерживается бесконтактная оплата покупок
- Не очень мощный комплектный адаптер питания
- Нет 3.5 мм аудиоразъема
- Цена – почти 70 тысяч на старте продаж
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|422 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Huawei P40 оснастили хорошим OLED-экраном с разрешением Full HD+. Это не рекордные цифры, но они обеспечат четкое изображение на дисплее. Панель имеет среднюю, по нынешним мерам, панель, с которой еще более-менее удобно взаимодействовать.
Дизайн и корпус
|Высота
|148.9 мм
|Ширина
|71.1 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Мерцающий серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990 5G
|Архитектура
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2860 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|16
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор Kirin 990 5G считается премиальным, но он уступает, например, тому же Qualcomm Snapdragon 865. Однако, смартфон работает без задержек, и в играх ведет себя вполне ожидаемо. Используемая здесь память UFS 3.0 позволяет мгновенно перемещать крупные файлы, включая видео.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3800 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8200 x 6100
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Передняя камера состоит из одного солидного 32-мегапиксельного сенсора с автофокусом и одного инфракрасного, который является основой для работы функции разблокировки экрана по лицу. Основная камера ни в чем не проигрывает, а во многом даже лучше. Во-первых, она оборудована оптическим 3-кратным зумом. Во-вторых, есть сверхширокоугольная оптика с собственным автофокусом.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1/17/18/19/20/26/28/32
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
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