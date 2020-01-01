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Huawei P40

Huawei P40
Дисплей
75
Производительность
86
Батарея
75
Камера
87
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Тройная камера с 3-кратным оптическим увеличением и стабилизацией
  • OLED-дисплей с высоким разрешением
  • Быстрая память накопителя и большой объем оперативной памяти
  • Есть инфракрасный датчик для сканера лица
  • Не поддерживается бесконтактная оплата покупок
  • Не очень мощный комплектный адаптер питания
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема
  • Цена – почти 70 тысяч на старте продаж

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П40
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Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 422 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
588 нит

Huawei P40 оснастили хорошим OLED-экраном с разрешением Full HD+. Это не рекордные цифры, но они обеспечат четкое изображение на дисплее. Панель имеет среднюю, по нынешним мерам, панель, с которой еще более-менее удобно взаимодействовать.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P40
Инфо
Высота 148.9 мм
Ширина 71.1 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.3%
86

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П40 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3843
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12467
Geekbench 5 (одноядерный)
771
Geekbench 5 (многоядерный)
3125
AnTuTu Benchmark 8
486065

Процессор Kirin 990 5G считается премиальным, но он уступает, например, тому же Qualcomm Snapdragon 865. Однако, смартфон работает без задержек, и в играх ведет себя вполне ожидаемо. Используемая здесь память UFS 3.0 позволяет мгновенно перемещать крупные файлы, включая видео.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10.1
Размер системы из коробки 13 ГБ
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Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:28 ч.
Время просмотра видео
18:37 ч.
Время разговора (3G)
22:26 ч.
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Huawei P40
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Передняя камера состоит из одного солидного 32-мегапиксельного сенсора с автофокусом и одного инфракрасного, который является основой для работы функции разблокировки экрана по лицу. Основная камера ни в чем не проигрывает, а во многом даже лучше. Во-первых, она оборудована оптическим 3-кратным зумом. Во-вторых, есть сверхширокоугольная оптика с собственным автофокусом.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1/17/18/19/20/26/28/32
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P40 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P40

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (26 голосов)

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