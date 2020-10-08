Huawei P40 Lite получился достаточно бюджетным, и в первую очередь его выдает рамки и задняя панель, выполненные из пластика. В дисплее присутствует незаметный вырез для фронтального объектива камеры. Из недостатков можно выделить отсутствие встроенного в экран датчика отпечатков пальцев, он здесь обычный.