Главная > Смартфоны Huawei > Huawei P40 Lite: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite
Дисплей
67
Производительность
61
Батарея
86
Камера
68
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Камера на 4 объектива с достойной ночной съемкой
  • Быстрый процессор и оптимизированное программное обеспечение
  • Сканер отпечатков пальцев работает без сбоев
  • Крупная батарея с очень быстрой зарядкой
  • Слабая стабилизация видео
  • Только один вариант памяти
  • Поддерживается карты памяти только Nano Memory

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П40 Лайт
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
514 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P40 Lite
Инфо
Высота 159.2 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Полночный черный, Ярко зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.5%

Huawei P40 Lite получился достаточно бюджетным, и в первую очередь его выдает рамки и задняя панель, выполненные из пластика. В дисплее присутствует незаметный вырез для фронтального объектива камеры. Из недостатков можно выделить отсутствие встроенного в экран датчика отпечатков пальцев, он здесь обычный.

61

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П40 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810
Архитектура 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2270 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP6
GPU-ядер 6
Частота GPU 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2880
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7765
Geekbench 5 (одноядерный)
579
Geekbench 5 (многоядерный)
1807
AnTuTu Benchmark 7
233475
AnTuTu Benchmark 8
324337

В плане быстродействия и отзывчивости нет никаких нюансов. Смартфон работает на базе 8-ядерного процессора Kirin 810, который выдает отличную мощность.  6-ядерный графический ускоритель тоже не доставляет неудобств, поскольку тянет практически все игры на высоких настройках графики.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10
Размер системы из коробки 14.6 ГБ
86

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:04 ч.
Время просмотра видео
15:58 ч.
Время разговора (3G)
33:21 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер P40 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера получила 4 объектива, каждый из которых может порадовать качественными фотографиями. P40 Lite умеет делать отличные снимки в ночном режиме. Ее недостаток заключается в слабой стабилизации, здесь нет оптического стабилизатора.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2300 / 2500 / 2600
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Качество звука вполне стандартное, однако никаких хрипов, например, во время входящего звонка вы не услышите. Разговорный динамик тоже неплохой, громкости хватает.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P40 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P40 Lite

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (112 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Rmb 08 октября 2020 11:04
В p40 lite нет гироскопа ,не вводите людей в заблуждение
0 Ответить
Алексей 08 октября 2020 12:15
Действительно нет, спасибо за информацию!
0 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях