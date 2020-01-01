Huawei P40 Pro сделан в стиле простоты и минимализма, поэтому вы не увидите здесь ярких вставок или светящихся надписей. Производитель использует интересные оттенки цветов, в которые окрашен корпус. Датчик отпечатков пальцев встроен в дисплей, а работает он без проблем.