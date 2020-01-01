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Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro
Дисплей
82
Производительность
86
Батарея
83
Камера
93
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый OLED-дисплей и влагозащищенный корпус
  • Флагманское быстродействие и большой объем памяти
  • Все камеры отлично снимают как днем, так и вечером
  • Хорошая автономность и очень быстрая зарядка батареи
  • Отсутствует Google Play Маркет и бесконтактная оплата
  • Смартфон лишен поддержки 8K
  • Вместо принятых везде карт MicroSD тут поддерживаются только Nano Memory

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П40 Про
82

Экран

Тип OLED
Размер 6.58 дюймов
Разрешение 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
495 нит
86

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P40 Pro
Инфо
Высота 158.2 мм
Ширина 72.6 мм
Толщина 9 мм
Вес 209 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
91.6%

Huawei P40 Pro сделан в стиле простоты и минимализма, поэтому вы не увидите здесь ярких вставок или светящихся надписей. Производитель использует интересные оттенки цветов, в которые окрашен корпус. Датчик отпечатков пальцев встроен в дисплей, а работает он без проблем.

86

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П40 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3890
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12813
Geekbench 5 (одноядерный)
771
Geekbench 5 (многоядерный)
3150
AnTuTu Benchmark 8
485045
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10.1
Размер системы из коробки 16.5 ГБ

Huawei использует стандартное программное обеспечение на базе Android 10. Работает оно шустро, функционал широкий, однако отсутствие сервисов Google, то есть Play Маркета, создает неудобства.

83

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:40 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:14 ч.
Время просмотра видео
18:11 ч.
Время разговора (3G)
22:42 ч.
93

Камеры

Спецификации и тестирование камер P40 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
140
Качества видео
105
Итоговая оценка камеры
128

В совокупности с времяпролетным датчиком главный объектив может делать отличные фотографии как днем, так и вечером. Отдельный телеобъектив на 12 мегапикселей наделен оптическим стабилизатором, в тандеме с которым удается получить снимок с минимум шумов и максимально точной цветопередачей.

93

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1/17/18/19/20/26/28/32
67

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P40 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P40 Pro

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (23 голосов)

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