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Infinix GT 10 Pro

Infinix GT 10 Pro
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: МеdiаТеk Dimеnsity 8050
  • Камера: 3 (108 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 187 г.

Обзор

Дисплей
83
Камера
65
Производительность
44
Игры
52*
Батарея
88*
Коммуникации
80
Итоговая оценка
68*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Яркий экран, который лишен вредного мерцания
  • Частота обновления в 120 Гц существенно улучшают плавность работы смартфона
  • Процессор обладает достаточной графической производительностью для комфортной игры
  • Может заряжать другие гаджеты по кабелю USB
  • На задней панели есть красивая LED-подсветка
  • Отсутствует сверхширокоугольный режим съемки
  • Нестабильный график выпуска обновлений программного обеспечения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix GT 10 Pro

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 900 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix GT 10 Pro
Высота 162.66 мм
Ширина 75.89 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 187 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.9%

Производительность

Все характеристики чипа Infinix GT 10 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет МеdiаТеk Dimеnsity 8050
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц
FLOPS ~980 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
508
Geekbench 5 (многоядерный)
1663
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI XOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер GT 10 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM B2|3|5|8
3G сети WCDMA B1|2|4|5|8
4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|12|1720|28|38|40|41|66
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации GT 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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