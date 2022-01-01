Infinix Note 12 (2023) Дисплей 76 Производительность 43 Батарея 84 Камера 63 Итоговая оценка 66 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Габаритный AMOLED-дисплей с отличной плотностью пикселей

Неплохая камера на 50 мегапикселей и мощной вспышкой

Батарея имеет большую емкость и заряжается достаточно быстро

Достойные стереодинамики Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Дисплей имеет стандартную частоту обновления

Нет поддержки 4K-видео

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 12 (2023)

76 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.2% Особенности - DCI-P3

54 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 12 (2023) Высота 164.4 мм Ширина 76.5 мм Толщина 7.8 мм Вес 195 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Синий, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.2%

43 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 12 (2023) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G99 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 557 Geekbench 5 (многоядерный) 1805 AnTuTu Benchmark 9 320817 CPU 90441 GPU 84036 Memory 74873 UX 73329 Total score 320817

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 10.6

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:32 ч.

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Note 12 (2023) Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8160 x 6120 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1440p при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM B2|3|5|8 3G сети WCDMA B1|5|8 4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|40|41 Поддержка 5G Нет

88 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 12 (2023) могут отличаться в зависимости от региона.