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Infinix Note 12 (2023)

Infinix Note 12 (2023)
Дисплей
76
Производительность
43
Батарея
84
Камера
63
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Габаритный AMOLED-дисплей с отличной плотностью пикселей
  • Неплохая камера на 50 мегапикселей и мощной вспышкой
  • Батарея имеет большую емкость и заряжается достаточно быстро
  • Достойные стереодинамики
  • Камера лишена сверхширокоугольной съемки
  • Дисплей имеет стандартную частоту обновления
  • Нет поддержки 4K-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 12 (2023)
76

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.2%
Особенности - DCI-P3
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 12 (2023)
Высота 164.4 мм
Ширина 76.5 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.2%
43

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 12 (2023) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
557
Geekbench 5 (многоядерный)
1805
AnTuTu Benchmark 9
320817
CPU 90441
GPU 84036
Memory 74873
UX 73329
Total score 320817
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 10.6
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:32 ч.
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 12 (2023)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1440p при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM B2|3|5|8
3G сети WCDMA B1|5|8
4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|40|41
Поддержка 5G Нет
88

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 12 (2023) могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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