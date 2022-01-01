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Infinix Note 12 Pro

Infinix Note 12 Pro
Дисплей
71
Производительность
80
Батарея
84
Камера
58
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей характеризуется хорошей контрастностью и неплохой яркостью
  • 108-мегапиксельная камера делает достаточно детализированные фотографии
  • Оснащен большой батареей и 33-ваттной быстрой зарядкой
  • Достаточно быстрый процессор с отличной энергоэффективностью
  • Имеет большой объем как оперативной, так и постоянной памяти
  • Нет сверхширокоугольной съемкой
  • Не очень аккуратный вырез для передней камеры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 12 Pro
71

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 7000 нит
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86.4%
Особенности - DCI-P3
48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 12 Pro
Высота 164.6 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.4%
80

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 12 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 10.6
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 12 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (108 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4672 x 3504
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1440p при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
67

Звук

3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 12 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (9 голосов)

Сравнения с конкурентами

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