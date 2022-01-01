Infinix Note 12 Pro Дисплей 71 Производительность 80 Батарея 84 Камера 58 Итоговая оценка 72 Класс Средний класс Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки AMOLED-дисплей характеризуется хорошей контрастностью и неплохой яркостью

108-мегапиксельная камера делает достаточно детализированные фотографии

Оснащен большой батареей и 33-ваттной быстрой зарядкой

Достаточно быстрый процессор с отличной энергоэффективностью

Имеет большой объем как оперативной, так и постоянной памяти Нет сверхширокоугольной съемкой

Не очень аккуратный вырез для передней камеры

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 12 Pro

71 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 7000 нит Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 86.4% Особенности - DCI-P3

48 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 12 Pro Высота 164.6 мм Ширина 76.9 мм Толщина 7.9 мм Вес 188 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.4%

80 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 12 Pro и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G99 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 10.6

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Note 12 Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (108 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4672 x 3504 Апертура f/2.0 Разрешение видео 1440p при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

67 Звук 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 12 Pro могут отличаться в зависимости от региона.