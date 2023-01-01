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Infinix Note 30 Pro

Infinix Note 30 Pro
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Helio G99
  • Камера: 3 (108 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 203 г.

Обзор

Дисплей
85
Камера
63
Производительность
39
Игры
30
Батарея
88*
Коммуникации
78
Итоговая оценка
66*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Яркий 120-герцовый дисплей с высокой плотностью пикселей
  • 108-мегапиксельная камера способна порадовать качественными фотографиями при дневном освещении
  • Батарея имеет солидную емкость и быстро заряжается благодаря комплектному адаптеру питания
  • Поддерживается беспроводная реверсивная зарядка
  • Достаточно встроенной памяти для комфортного использования смартфона
  • Камера лишилась сверхширокоугольной съемки
  • Не умеет снимать 4K-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix Note 30 Pro

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 900 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 30 Pro
Высота 162.72 мм
Ширина 75.95 мм
Толщина 8.12 мм
Вес 203 грамма
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.9%

Производительность

Все характеристики чипа Infinix Note 30 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 1100 МГц
FLOPS ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
553
Geekbench 5 (многоядерный)
1795
AnTuTu Benchmark 9
383743
CPU 103808
GPU 85200
Memory 88860
UX 106593
Total score 383743
3DMark Wild Life Performance
1237
Stability 99%
Graphics test 7 FPS
Graphics score 1237
Web score 10200
Video editing 6487
Photo editing 26084
Data manipulation 7586
Writing score 13307
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI XOS 12.6

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (80% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:45 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 30 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 2|3|5|8
3G сети WCDMA B1|5|8
4G сети LTE B1|3|5|8|38|40|41
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 30 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (13 голосов)

Сравнения с конкурентами

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