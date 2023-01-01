Главная > Смартфоны Other > Infinix Smart 7: цена, технические характеристики и отзывы

Infinix Smart 7

Infinix Smart 7
  • Дисплей: 6.6" TFT LCD - 720 x 1612
  • Чип: MediaTek Helio A25
  • Камера: 2 (13 MP + 0.3 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 188 г.

Обзор

Дисплей
61
Производительность
15
Батарея
66
Камера
50
Коммуникации
68
Итоговая оценка
50

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет достаточно неплохую яркость
  • Оснащен сканером отпечатков пальцев, который расположен сзади
  • Батарея имеет солидную емкость. хотя без быстрой зарядки
  • Неплохой внешний вид и достаточно качественная сборка
  • В комплекте есть прочный чехол
  • Заряжает долго – требуется 3.5 часа до полной зарядки
  • Очень слабая фронтальная камера

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Смарт 7
61

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Smart 7
Высота 163.76 мм
Ширина 75.61 мм
Толщина 8.65 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
15

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Смарт 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A25
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 660 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
172
Geekbench 5 (многоядерный)
601
AnTuTu Benchmark 9
117884
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 10.6
66

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 3:30 ч.
50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Smart 7
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
68

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B38/B40/B41
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Smart 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Smart 7 и Spark 8C
2. Smart 7 и Poco C40
3. Smart 7 и Vivo Y22
4. Smart 7 и Spark 9 Pro
5. Smart 7 и Redmi 12C
6. Smart 7 и Poco C50
7. Smart 7 и Hot 20
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Написать отзыв

Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры