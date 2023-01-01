Infinix Smart 7
- Дисплей: 6.6" TFT LCD - 720 x 1612
- Чип: MediaTek Helio A25
- Камера: 2 (13 MP + 0.3 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 188 г.
Обзор
Дисплей
61
Производительность
15
Батарея
66
Камера
50
Коммуникации
68
Итоговая оценка
50
Преимущества и недостатки
- Экран имеет достаточно неплохую яркость
- Оснащен сканером отпечатков пальцев, который расположен сзади
- Батарея имеет солидную емкость. хотя без быстрой зарядки
- Неплохой внешний вид и достаточно качественная сборка
- В комплекте есть прочный чехол
- Заряжает долго – требуется 3.5 часа до полной зарядки
- Очень слабая фронтальная камера
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Смарт 7
61
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
53
Дизайн и корпус
|Высота
|163.76 мм
|Ширина
|75.61 мм
|Толщина
|8.65 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Зеленый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
15
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A25
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|660 МГц
|FLOPS
|~42.8 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
172
Geekbench 5 (многоядерный)
601
AnTuTu Benchmark 9
117884
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
54
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 10.6
66
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|3:30 ч.
50
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
68
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B38/B40/B41
|Поддержка 5G
|Нет
53
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Smart 7 могут отличаться в зависимости от региона.