Infinix Smart 7 Дисплей: 6.6" TFT LCD - 720 x 1612

6.6" TFT LCD - 720 x 1612 Чип: MediaTek Helio A25

MediaTek Helio A25 Камера: 2 (13 MP + 0.3 MP)

2 (13 MP + 0.3 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 188 г.

Обзор Дисплей 61 Производительность 15 Батарея 66 Камера 50 Коммуникации 68 Итоговая оценка 50

Преимущества и недостатки Экран имеет достаточно неплохую яркость

Экран имеет достаточно неплохую яркость Оснащен сканером отпечатков пальцев, который расположен сзади

Оснащен сканером отпечатков пальцев, который расположен сзади Батарея имеет солидную емкость. хотя без быстрой зарядки

Батарея имеет солидную емкость. хотя без быстрой зарядки Неплохой внешний вид и достаточно качественная сборка

Неплохой внешний вид и достаточно качественная сборка В комплекте есть прочный чехол Заряжает долго – требуется 3.5 часа до полной зарядки

Заряжает долго – требуется 3.5 часа до полной зарядки Очень слабая фронтальная камера

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Смарт 7

61 Экран Тип TFT LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 720 x 1612 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 267 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.5%

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Smart 7 Высота 163.76 мм Ширина 75.61 мм Толщина 8.65 мм Вес 188 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 84.5%

15 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Смарт 7 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio A25 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 4 (4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика PowerVR GE8320 Частота GPU 660 МГц FLOPS ~42.8 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 172 Geekbench 5 (многоядерный) 601 AnTuTu Benchmark 9 117884 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

54 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 10.6

66 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 3:30 ч.

50 Камеры Спецификации и тестирование камер Smart 7 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (13 МП + 0.3 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 0.3 МП

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2592 x 1944 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 720p при 30 FPS

68 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM B2/B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1/B5/B8 4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B38/B40/B41 Поддержка 5G Нет

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Smart 7 могут отличаться в зависимости от региона.