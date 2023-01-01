Infinix Zero 30
- Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Dimensity 8020
- Камера: 3 (108 MP + 13 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 185 г.
Обзор
Дисплей
82
Камера
78
Производительность
58
Игры
50
Батарея
72
Коммуникации
79
Итоговая оценка
71
Преимущества и недостатки
- Корпус имеет красивый дизайн с влагозащитой IP53 и стеклом Gorilla Glass
- 144-герцовый дисплей дарит только положительные эмоции от плавности его работы
- Скорость зарядки батареи даже выше, чем у многих флагманских смартфонов
- В базовой конфигурации имеется целых 256 ГБ
- На смартфоне много предустановленных приложений, которые плохо организованы
- Дисплей лишен поддержки HDR
- Средняя производительно заметно ограничивает возможности устройства в играх
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix Zero 30
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|950 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|90%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
770 нит
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Золотистый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8020
|Макс. частота
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP9
|GPU-ядер
|576
|Частота GPU
|850 МГц
|FLOPS
|~979.2 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
989
Geekbench 6 (многоядерный)
3141
AnTuTu Benchmark 10
660641
|CPU
|146892
|GPU
|238899
|Memory
|128749
|UX
|140834
|Total score
|660641
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|XOS 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (72% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:51 ч.
|Веб-серфинг
|10:27 ч.
|Просмотр видео
|13:53 ч.
|Игры
|05:39 ч.
|Режим ожидания
|90 ч.
Общая автономность
29:44 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|Апертура
|f/2.5
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.76"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 30 могут отличаться в зависимости от региона.