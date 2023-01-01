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Infinix Zero 30

Infinix Zero 30
  • Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Dimensity 8020
  • Камера: 3 (108 MP + 13 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 185 г.

Обзор

Дисплей
82
Камера
78
Производительность
58
Игры
50
Батарея
72
Коммуникации
79
Итоговая оценка
71

Преимущества и недостатки

  • Корпус имеет красивый дизайн с влагозащитой IP53 и стеклом Gorilla Glass
  • 144-герцовый дисплей дарит только положительные эмоции от плавности его работы
  • Скорость зарядки батареи даже выше, чем у многих флагманских смартфонов
  • В базовой конфигурации имеется целых 256 ГБ
  • На смартфоне много предустановленных приложений, которые плохо организованы
  • Дисплей лишен поддержки HDR
  • Средняя производительно заметно ограничивает возможности устройства в играх

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix Zero 30

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 950 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
770 нит

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Zero 30
Высота 164.5 мм
Ширина 75 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Золотистый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90%

Производительность

Все характеристики чипа Infinix Zero 30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8020
Макс. частота 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MP9
GPU-ядер 576
Частота GPU 850 МГц
FLOPS ~979.2 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
989
Geekbench 6 (многоядерный)
3141
AnTuTu Benchmark 10
660641
CPU 146892
GPU 238899
Memory 128749
UX 140834
Total score 660641
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI XOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (72% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:27 ч.
Просмотр видео 13:53 ч.
Игры 05:39 ч.
Режим ожидания 90 ч.
Общая автономность
29:44 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zero 30
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей
Апертура f/2.5
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.76"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 30 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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