Infinix Zero 30 Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2400

6.78" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: MediaTek Dimensity 8020

MediaTek Dimensity 8020 Камера: 3 (108 MP + 13 MP + 2 MP)

3 (108 MP + 13 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 185 г.

Обзор Дисплей 82 Камера 78 Производительность 58 Игры 50 Батарея 72 Коммуникации 79 Итоговая оценка 71

Преимущества и недостатки Корпус имеет красивый дизайн с влагозащитой IP53 и стеклом Gorilla Glass

Корпус имеет красивый дизайн с влагозащитой IP53 и стеклом Gorilla Glass 144-герцовый дисплей дарит только положительные эмоции от плавности его работы

144-герцовый дисплей дарит только положительные эмоции от плавности его работы Скорость зарядки батареи даже выше, чем у многих флагманских смартфонов

Скорость зарядки батареи даже выше, чем у многих флагманских смартфонов В базовой конфигурации имеется целых 256 ГБ На смартфоне много предустановленных приложений, которые плохо организованы

На смартфоне много предустановленных приложений, которые плохо организованы Дисплей лишен поддержки HDR

Дисплей лишен поддержки HDR Средняя производительно заметно ограничивает возможности устройства в играх

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix Zero 30

Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 388 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 950 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 90% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) 770 нит

Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Zero 30 Высота 164.5 мм Ширина 75 мм Толщина 7.9 мм Вес 185 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Золотистый, Зеленый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90%

Производительность Все характеристики чипа Infinix Zero 30 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8020 Макс. частота 2600 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MP9 GPU-ядер 576 Частота GPU 850 МГц FLOPS ~979.2 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 6 (одноядерный) 989 Geekbench 6 (многоядерный) 3141 AnTuTu Benchmark 10 660641 CPU 146892 GPU 238899 Memory 128749 UX 140834 Total score 660641 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI XOS 13

Батарея Объем 5000 мАч Макс. мощность зарядки 68 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (72% за 30 минут) Время полной зарядки 0:51 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 10:27 ч. Просмотр видео 13:53 ч. Игры 05:39 ч. Режим ожидания 90 ч. Общая автономность 29:44 ч.

Камеры Спецификации и тестирование камер Zero 30 Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.7

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 50 мегапикселей Апертура f/2.5 Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.76" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2023 года Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 30 могут отличаться в зависимости от региона.