Infinix Zero 5G получился прочным несмотря на пластиковый корпус. Он имеет глянцевую поверхность, которая быстро покрывается отпечатками пальцев и, что еще важнее, царапинами. Также его поверхность немного скользкая, поэтому рекомендуется использовать чехол. Никакой защиты от влаги нет, хотя цена смартфона этого и не предполагает.