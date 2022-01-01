Infinix Zero 5G
Дисплей
79
Производительность
59
Батарея
89
Камера
67
Итоговая оценка
72
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 2-кратный зум хорошо себя показал во время съемки при дневном свете
- 4K-видео получаются приличного качества благодаря неплохой стабилизации
- К автономности не придраться, быструю зарядку поддерживает
- Процессор обеспечивает высокий уровень производительности
- Корпус хоть и пластиковый, но прочный
- Дисплей разочаровывает слабой яркостью и неточной цветопередачей
- Нет поддержки HDR, а значит нельзя смотреть соответствующий контент
- Отсутствует сверхширокоугольная съемка
- Нет NFC-модуля
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро 5G
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Экран
|Тип
|LTPS LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
496 нит
54
Дизайн и корпус
|Высота
|168.73 мм
|Ширина
|76.53 мм
|Толщина
|8.77 мм
|Вес
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Оранжевый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.1%
Infinix Zero 5G получился прочным несмотря на пластиковый корпус. Он имеет глянцевую поверхность, которая быстро покрывается отпечатками пальцев и, что еще важнее, царапинами. Также его поверхность немного скользкая, поэтому рекомендуется использовать чехол. Никакой защиты от влаги нет, хотя цена смартфона этого и не предполагает.
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Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 900
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
703
Geekbench 5 (многоядерный)
2165
AnTuTu Benchmark 9
456728
|CPU
|129016
|GPU
|118046
|Memory
|97376
|UX
|113528
|Total score
|456728
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|XOS 10
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Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:46 ч.
Время просмотра видео
19:02 ч.
Время разговора (3G)
34:08 ч.
Рейтинг смартфонов по автономной работе - 24 место
67
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (48 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", ISOCELL Plus S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung ISOCELL S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.76"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
48-мегапиксельная камера использует технологию Quad-Bayer, а это значит, что фотографии имеют разрешение 12 МП. Она использует сенсор GM1, который зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Фотографии характеризуются существенным количеством деталей, хотя мы заметили, что некоторые текстуры выглядят смазанными. Динамический диапазон немного ограниченный, а цвета немного тускловаты.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM B2|3|5|8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28/66/38/40/41
|Поддержка 5G
|Да
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 5G могут отличаться в зависимости от региона.