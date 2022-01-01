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Infinix Zero 5G

Infinix Zero 5G
Дисплей
79
Производительность
59
Батарея
89
Камера
67
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 2-кратный зум хорошо себя показал во время съемки при дневном свете
  • 4K-видео получаются приличного качества благодаря неплохой стабилизации
  • К автономности не придраться, быструю зарядку поддерживает
  • Процессор обеспечивает высокий уровень производительности
  • Корпус хоть и пластиковый, но прочный
  • Дисплей разочаровывает слабой яркостью и неточной цветопередачей
  • Нет поддержки HDR, а значит нельзя смотреть соответствующий контент
  • Отсутствует сверхширокоугольная съемка
  • Нет NFC-модуля

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро 5G
79

Экран

Тип LTPS LCD
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Плотность пикселей 388 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
496 нит
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Zero 5G
Высота 168.73 мм
Ширина 76.53 мм
Толщина 8.77 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Оранжевый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.1%

Infinix Zero 5G получился прочным несмотря на пластиковый корпус. Он имеет глянцевую поверхность, которая быстро покрывается отпечатками пальцев и, что еще важнее, царапинами. Также его поверхность немного скользкая, поэтому рекомендуется использовать чехол. Никакой защиты от влаги нет, хотя цена смартфона этого и не предполагает.

59

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Зеро 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
703
Geekbench 5 (многоядерный)
2165
AnTuTu Benchmark 9
456728
CPU 129016
GPU 118046
Memory 97376
UX 113528
Total score 456728
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI XOS 10
89

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:46 ч.
Время просмотра видео
19:02 ч.
Время разговора (3G)
34:08 ч.
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zero 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", ISOCELL Plus S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung ISOCELL S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

48-мегапиксельная камера использует технологию Quad-Bayer, а это значит, что фотографии имеют разрешение 12 МП. Она использует сенсор GM1, который зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Фотографии характеризуются существенным количеством деталей, хотя мы заметили, что некоторые текстуры выглядят смазанными. Динамический диапазон немного ограниченный, а цвета немного тускловаты.

84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM B2|3|5|8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28/66/38/40/41
Поддержка 5G Да
54

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (2 голосов)

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