Главная > Смартфоны Motorola > Motorola Edge 20: цена, технические характеристики и отзывы

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20
Дисплей
90
Производительность
80
Батарея
76
Камера
70
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 144-герцовый дисплей с великолепной плавностью работы
  • Snapdragon 778G обеспечивает высокую производительность и работу смартфона в сетях 5G
  • Оснащен 3-кратным телеобъективом с оптическим стабилизатором
  • 30-ваттный адаптер питания идет в комплекте
  • Используется боковой сканер отпечатков пальцев вместо встроенного в дисплей
  • Относительно небольшая батарея на 4000 мАч
  • Нет 3.5 мм входа для наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 20
90

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 385 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89%
Особенности - DCI-P3
73

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 20
Высота 163 мм
Ширина 76 мм
Толщина 7 мм
Вес 163 грамма
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89%
80

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Эдж 20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
864
Geekbench 5 (многоядерный)
2199
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge 20
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.3
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
50

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Edge 20

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Motorola Edge 20 или Motorola Moto G60
2. Motorola Edge 20 или OnePlus Nord 2 5G
3. Motorola Edge 20 или Xiaomi Poco F3 GT

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры