Motorola Edge 20 Дисплей 90 Производительность 80 Батарея 76 Камера 70 Итоговая оценка 79 Класс Флагман Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 144-герцовый дисплей с великолепной плавностью работы

Snapdragon 778G обеспечивает высокую производительность и работу смартфона в сетях 5G

Оснащен 3-кратным телеобъективом с оптическим стабилизатором

30-ваттный адаптер питания идет в комплекте Используется боковой сканер отпечатков пальцев вместо встроенного в дисплей

Относительно небольшая батарея на 4000 мАч

Нет 3.5 мм входа для наушников

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 20

90 Экран Тип OLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 385 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 89% Особенности - DCI-P3

73 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 20 Высота 163 мм Ширина 76 мм Толщина 7 мм Вес 163 грамма Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Металл Доступные цвета Серый, Белый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 89%

80 Производительность Все характеристики чипа Моторола Эдж 20 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 864 Geekbench 5 (многоядерный) 2199 Рейтинг производительности AnTuTu 9 - 65 место

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11

76 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Edge 20 Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9204 Зум Оптический, 3x Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 79 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 16 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.3 Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

50 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (30 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Edge 20