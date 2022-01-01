Motorola Edge+ (2022) Дисплей 88 Производительность 90 Батарея 77 Камера 80 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей обладает чрезвычайно плавностью работы благодаря частоте обновления 144 Гц

Поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт

Обладает топовой производительностью за счет флагманского процессора

Операционная система работает без нареканий, есть много полезных функций Дисплей не такой яркий, как у соперников

Автономность все же не такая хорошая, как хотелось бы

Нет телеобъектива в камере

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж+ (2022)

88 Экран Тип OLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 87.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 688 нит

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge+ (2022) Высота 163.06 мм Ширина 75.95 мм Толщина 8.79 мм Вес 196 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 87.4%

90 Производительность Все характеристики чипа Моторола Эдж+ (2022) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1207 Geekbench 5 (многоядерный) 3692 Источники: 3DMark [3]

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12

77 Батарея Характеристики Объем 4800 мАч Мощность зарядки 68 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут) Время полной зарядки 0:53 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 12:00 ч. Время просмотра видео 16:12 ч. Время разговора (3G) 19:52 ч.

80 Камеры Спецификации и тестирование камер Edge+ (2022) Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.55", OmniVision OV50A (CMOS)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 60 мегапикселей Разрешение фото 10000 x 6000 Апертура f/2.2 Размер пикселя 0.6 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/2/5/8 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/46/48/66/71 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge+ (2022) могут отличаться в зависимости от региона.