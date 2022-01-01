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Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge+ (2022)
Дисплей
88
Производительность
90
Батарея
77
Камера
80
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей обладает чрезвычайно плавностью работы благодаря частоте обновления 144 Гц
  • Поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт
  • Обладает топовой производительностью за счет флагманского процессора
  • Операционная система работает без нареканий, есть много полезных функций
  • Дисплей не такой яркий, как у соперников
  • Автономность все же не такая хорошая, как хотелось бы
  • Нет телеобъектива в камере

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж+ (2022)
88

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
688 нит
74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge+ (2022)
Высота 163.06 мм
Ширина 75.95 мм
Толщина 8.79 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.4%
90

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Эдж+ (2022) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1207
Geekbench 5 (многоядерный)
3692
Источники: 3DMark [3]
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61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
77

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч
Мощность зарядки 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 0:53 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:00 ч.
Время просмотра видео
16:12 ч.
Время разговора (3G)
19:52 ч.
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge+ (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", OmniVision OV50A (CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 10000 x 6000
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.6 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/46/48/66/71
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge+ (2022) могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Edge+ (2022) или iPhone 12
2. Edge+ (2022) или Galaxy S21
3. Edge+ (2022) или Nord 2 5G
4. Edge+ (2022) или 11T Pro
5. Edge+ (2022) или OnePlus 9RT
6. Edge+ (2022) или Edge 20 Pro
7. Edge+ (2022) или Galaxy S21 FE 5G
8. Edge+ (2022) или Realme GT2 Pro
9. Edge+ (2022) или Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
10. Edge+ (2022) или Galaxy S22
11. Edge+ (2022) или Galaxy S22 (Snapdragon)
12. Edge+ (2022) или iQOO 9 Pro

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