Motorola Edge+ (2022)
Дисплей
88
Производительность
90
Батарея
77
Камера
80
Итоговая оценка
83
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей обладает чрезвычайно плавностью работы благодаря частоте обновления 144 Гц
- Поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт
- Обладает топовой производительностью за счет флагманского процессора
- Операционная система работает без нареканий, есть много полезных функций
- Дисплей не такой яркий, как у соперников
- Автономность все же не такая хорошая, как хотелось бы
- Нет телеобъектива в камере
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж+ (2022)
88
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
688 нит
74
Дизайн и корпус
|Высота
|163.06 мм
|Ширина
|75.95 мм
|Толщина
|8.79 мм
|Вес
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.4%
90
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|818 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1207
Geekbench 5 (многоядерный)
3692
Источники: 3DMark [3]
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
77
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 17 минут)
|Время полной зарядки
|0:53 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:00 ч.
Время просмотра видео
16:12 ч.
Время разговора (3G)
19:52 ч.
80
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", OmniVision OV50A (CMOS)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|60 мегапикселей
|Разрешение фото
|10000 x 6000
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.6 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/46/48/66/71
|Поддержка 5G
|Да
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge+ (2022) могут отличаться в зависимости от региона.