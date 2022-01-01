Motorola Edge 30
Дисплей
85
Производительность
67
Батарея
75
Камера
72
Итоговая оценка
73
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Продвинутая 50-мегапиксельная камера с оптическим стабилизатором
- 144 Гц делают работу устройства очень лавной
- Имеет большой запас свободной памяти
- Встроенный в дисплей сканер отпечатков работает без нареканий
- Получил защиту от брызг воды по стандарту IP52
- Относительно небольшой аккумулятор, а значит автономность - средняя
- Нет беспроводной зарядки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 30
85
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|86.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
497 нит
72
Дизайн и корпус
|Высота
|159.38 мм
|Ширина
|74.23 мм
|Толщина
|6.79 мм
|Вес
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.2%
67
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Макс. частота
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
819
Geekbench 5 (многоядерный)
2335
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
75
Батарея
|Объем
|4020 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
72
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.14"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
83
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 2/3/5/8
|3G сети
|UMTS 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/38/38//39/40/41/41 HPUE/42/43/66
|Поддержка 5G
|Да
66
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 30 могут отличаться в зависимости от региона.