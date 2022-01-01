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Motorola Edge 30

Motorola Edge 30
Дисплей
85
Производительность
67
Батарея
75
Камера
72
Итоговая оценка
73
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Продвинутая 50-мегапиксельная камера с оптическим стабилизатором
  • 144 Гц делают работу устройства очень лавной
  • Имеет большой запас свободной памяти
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков работает без нареканий
  • Получил защиту от брызг воды по стандарту IP52
  • Относительно небольшой аккумулятор, а значит автономность - средняя
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 30
85

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
497 нит
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 30
Высота 159.38 мм
Ширина 74.23 мм
Толщина 6.79 мм
Вес 155 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.2%
67

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Эдж 30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
819
Geekbench 5 (многоядерный)
2335
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
75

Батарея

Характеристики
Объем 4020 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.4
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
83

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети UMTS 1/2/4/5/8
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/38/38//39/40/41/41 HPUE/42/43/66
Поддержка 5G Да
66

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 30 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Edge 30 против 9 Pro
2. Edge 30 против Nord 2 5G
3. Edge 30 против Edge 20
4. Edge 30 против Pixel 6
5. Edge 30 против Edge 20 Pro
6. Edge 30 против 10 Pro
7. Edge 30 против iQOO 9 Pro

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