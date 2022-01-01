Motorola Edge 30 Дисплей 85 Производительность 67 Батарея 75 Камера 72 Итоговая оценка 73 Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Продвинутая 50-мегапиксельная камера с оптическим стабилизатором

144 Гц делают работу устройства очень лавной

Имеет большой запас свободной памяти

Встроенный в дисплей сканер отпечатков работает без нареканий

Получил защиту от брызг воды по стандарту IP52 Относительно небольшой аккумулятор, а значит автономность - средняя

Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 30

85 Экран Тип AMOLED Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 86.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 497 нит

72 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 30 Высота 159.38 мм Ширина 74.23 мм Толщина 6.79 мм Вес 155 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Серебристый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 86.2%

67 Производительность Все характеристики чипа Моторола Эдж 30 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Макс. частота 2500 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 819 Geekbench 5 (многоядерный) 2335

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12

75 Батарея Характеристики Объем 4020 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

72 Камеры Спецификации и тестирование камер Edge 30 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Апертура f/2.4 Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.14" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

83 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети UMTS 1/2/4/5/8 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/38/38//39/40/41/41 HPUE/42/43/66 Поддержка 5G Да

66 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 30 могут отличаться в зависимости от региона.