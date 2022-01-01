Motorola Edge 30 Ultra Дисплей 88 Производительность 97 Батарея 89 Камера 80 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 200-мегапиксельная камера с хорошей стабилизацией

Камера оснащена оптическим приближением

Экран получил высокую частоту обновления 144 Гц и имеет существенный запас яркости

Поддерживается мощная проводная и беспроводная зарядки

Способен заряжать другие устройства беспроводным путем Емкость батареи могла быть больше, учитывая габариты устройства

Нельзя установить карту памяти

Сертификация IP52 защищает только от брызг

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 30 Ультра

88 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Макс. заявленная яркость 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1250 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 90.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

78 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 30 Ultra Высота 161.76 мм Ширина 73.5 мм Толщина 8.39 мм Вес 198.5 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.3%

97 Производительность Все характеристики чипа Моторола Эдж 30 Ультра и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1316 Geekbench 5 (многоядерный) 4197 AnTuTu Benchmark 9 1078853

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12

89 Батарея Характеристики Объем 4610 мАч Мощность зарядки 125 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

80 Камеры Спецификации и тестирование камер Edge 30 Ultra Основная камера Матрица 200 мегапикселей Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 3 (200 МП + 50 МП + 12 МП) Основной объектив - 200 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

Времяпролетный объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.6

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 60 мегапикселей Апертура f/2.2 Размер пикселя 0.61 микрон Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 30 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.