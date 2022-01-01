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Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Ultra
Дисплей
88
Производительность
97
Батарея
89
Камера
80
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 200-мегапиксельная камера с хорошей стабилизацией
  • Камера оснащена оптическим приближением
  • Экран получил высокую частоту обновления 144 Гц и имеет существенный запас яркости
  • Поддерживается мощная проводная и беспроводная зарядки
  • Способен заряжать другие устройства беспроводным путем
  • Емкость батареи могла быть больше, учитывая габариты устройства
  • Нельзя установить карту памяти
  • Сертификация IP52 защищает только от брызг

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 30 Ультра
88

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1250 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
78

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 30 Ultra
Высота 161.76 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 8.39 мм
Вес 198.5 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.3%
97

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Эдж 30 Ультра и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1316
Geekbench 5 (многоядерный)
4197
AnTuTu Benchmark 9
1078853
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
89

Батарея

Характеристики
Объем 4610 мАч
Мощность зарядки 125 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge 30 Ultra
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 3 (200 МП + 50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Времяпролетный объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.61 микрон
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 30 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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