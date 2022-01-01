Motorola Edge 30 Ultra
Дисплей
88
Производительность
97
Батарея
89
Камера
80
Итоговая оценка
85
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 200-мегапиксельная камера с хорошей стабилизацией
- Камера оснащена оптическим приближением
- Экран получил высокую частоту обновления 144 Гц и имеет существенный запас яркости
- Поддерживается мощная проводная и беспроводная зарядки
- Способен заряжать другие устройства беспроводным путем
- Емкость батареи могла быть больше, учитывая габариты устройства
- Нельзя установить карту памяти
- Сертификация IP52 защищает только от брызг
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 30 Ультра
88
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1250 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|90.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
78
Дизайн и корпус
|Высота
|161.76 мм
|Ширина
|73.5 мм
|Толщина
|8.39 мм
|Вес
|198.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.3%
97
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1316
Geekbench 5 (многоядерный)
4197
AnTuTu Benchmark 9
1078853
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
89
Батарея
|Объем
|4610 мАч
|Мощность зарядки
|125 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да
80
Камеры
|Матрица
|200 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|3 (200 МП + 50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|60 мегапикселей
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.61 микрон
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 30 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.