Motorola Edge 40 Pro
- Дисплей: 6.67" OLED - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 3 (50 MP + 50 MP + 12 MP)
- Батарея: 4600 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 199 г.
Обзор
Дисплей
88
Производительность
93
Батарея
82
Камера
80
Коммуникации
94
Итоговая оценка
84
Преимущества и недостатки
- Премиальный дизайн, который подразумевает влагозащиту по стандарту IP68
- Дисплей предлагает впечатляющую частоту обновления 165 Гц
- Батарея имеет большую емкость и смартфон отлично держит заряд
- Поддерживает мощную 125-ваттную зарядку, которая есть в комплекте вместе с чехлом
- Имеет топовую производительность за счет мощного процессора и быстрой памяти
- Дневные фото, сделанные на сверхширокоугольную камеру и телеобъектив, не впечатляют
- Портретные кадры разочаровывают
- Задняя панель имеет очень скользкую поверхность
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 40 Про
88
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|165 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|90.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
1049 нит
83
Дизайн и корпус
|Высота
|161.16 мм
|Ширина
|74 мм
|Толщина
|8.59 мм
|Вес
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.5%
93
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1475
Geekbench 5 (многоядерный)
4861
AnTuTu Benchmark 9
1265241
Рейтинг производительности AnTuTu 9 - 11 место
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
82
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|125 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (83% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:23 ч.
|Веб-серфинг
|12:15 ч.
|Просмотр видео
|20:50 ч.
|Игры
|04:42 ч.
|Режим ожидания
|124 ч.
Общая автономность
38:53 ч.
Рейтинг автономной работы смартфонов - 38 место
80
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|60 мегапикселей
|Разрешение фото
|4576 x 3296
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.61 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
94
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/43/48/66
|Поддержка 5G
|Да
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 40 Pro могут отличаться в зависимости от региона.