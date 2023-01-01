Motorola Edge 40 Pro Дисплей: 6.67" OLED - 1080 x 2400

6.67" OLED - 1080 x 2400 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Камера: 3 (50 MP + 50 MP + 12 MP)

3 (50 MP + 50 MP + 12 MP) Батарея: 4600 мАч

4600 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 199 г.

Обзор Дисплей 88 Производительность 93 Батарея 82 Камера 80 Коммуникации 94 Итоговая оценка 84

Преимущества и недостатки Премиальный дизайн, который подразумевает влагозащиту по стандарту IP68

Премиальный дизайн, который подразумевает влагозащиту по стандарту IP68 Дисплей предлагает впечатляющую частоту обновления 165 Гц

Дисплей предлагает впечатляющую частоту обновления 165 Гц Батарея имеет большую емкость и смартфон отлично держит заряд

Батарея имеет большую емкость и смартфон отлично держит заряд Поддерживает мощную 125-ваттную зарядку, которая есть в комплекте вместе с чехлом

Поддерживает мощную 125-ваттную зарядку, которая есть в комплекте вместе с чехлом Имеет топовую производительность за счет мощного процессора и быстрой памяти Дневные фото, сделанные на сверхширокоугольную камеру и телеобъектив, не впечатляют

Дневные фото, сделанные на сверхширокоугольную камеру и телеобъектив, не впечатляют Портретные кадры разочаровывают

Портретные кадры разочаровывают Задняя панель имеет очень скользкую поверхность

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 40 Про

88 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 165 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 90.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) 1049 нит

83 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 40 Pro Высота 161.16 мм Ширина 74 мм Толщина 8.59 мм Вес 199 граммов Водонепроницаемость IP68 Система охлаждения Испарительная камера Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.5%

93 Производительность Все характеристики чипа Моторола Эдж 40 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Частота GPU 680 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1475 Geekbench 5 (многоядерный) 4861 AnTuTu Benchmark 9 1265241 Рейтинг производительности AnTuTu 9 - 11 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

61 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI My UX

82 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 125 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (83% за 15 минут) Время полной зарядки 0:23 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 12:15 ч. Просмотр видео 20:50 ч. Игры 04:42 ч. Режим ожидания 124 ч. Общая автономность 38:53 ч. Рейтинг автономной работы смартфонов - 38 место

80 Камеры Спецификации и тестирование камер Edge 40 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.6

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 60 мегапикселей Разрешение фото 4576 x 3296 Апертура f/2.2 Размер пикселя 0.61 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/2/4/5/8 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/43/48/66 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2023 года Дата начала продаж Апрель 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 40 Pro могут отличаться в зависимости от региона.