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Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Pro
  • Дисплей: 6.67" OLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 3 (50 MP + 50 MP + 12 MP)
  • Батарея: 4600 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 199 г.

Обзор

Дисплей
88
Производительность
93
Батарея
82
Камера
80
Коммуникации
94
Итоговая оценка
84

Преимущества и недостатки

  • Премиальный дизайн, который подразумевает влагозащиту по стандарту IP68
  • Дисплей предлагает впечатляющую частоту обновления 165 Гц
  • Батарея имеет большую емкость и смартфон отлично держит заряд
  • Поддерживает мощную 125-ваттную зарядку, которая есть в комплекте вместе с чехлом
  • Имеет топовую производительность за счет мощного процессора и быстрой памяти
  • Дневные фото, сделанные на сверхширокоугольную камеру и телеобъектив, не впечатляют
  • Портретные кадры разочаровывают
  • Задняя панель имеет очень скользкую поверхность

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 40 Про
88

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
1049 нит
83

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 40 Pro
Высота 161.16 мм
Ширина 74 мм
Толщина 8.59 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость IP68
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.5%
93

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Эдж 40 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1475
Geekbench 5 (многоядерный)
4861
AnTuTu Benchmark 9
1265241
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX
82

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч
Мощность зарядки 125 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:15 ч.
Просмотр видео 20:50 ч.
Игры 04:42 ч.
Режим ожидания 124 ч.
Общая автономность
38:53 ч.
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge 40 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 4576 x 3296
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.61 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/43/48/66
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 40 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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