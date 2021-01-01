Motorola G Pure Дисплей 62 Производительность 22 Батарея 61 Камера 52 Итоговая оценка 52 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Камера поддерживает портретную съемку

Есть защита от влаги по стандарту IP52

Практичный пластиковый корпус

Предустановлена операционная система без сторонней оболочки Невысокое разрешение экрана

Отсутствует поддержка быстрой зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола G Pure

62 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 80.6%

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola G Pure Высота 167.4 мм Ширина 75.6 мм Толщина 8.8 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 80.6%

22 Производительность Все характеристики чипа Моторола G Pure и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G25 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 650 МГц FLOPS ~41.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1800 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 143 Geekbench 5 (многоядерный) 655 AnTuTu Benchmark 9 96673

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Stock Android

61 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 2:30 ч.

52 Камеры Спецификации и тестирование камер G Pure Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.4 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

63 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации G Pure могут отличаться в зависимости от региона.

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