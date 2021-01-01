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Motorola G Pure

Motorola G Pure
Дисплей
62
Производительность
22
Батарея
61
Камера
52
Итоговая оценка
52
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Камера поддерживает портретную съемку
  • Есть защита от влаги по стандарту IP52
  • Практичный пластиковый корпус
  • Предустановлена операционная система без сторонней оболочки
  • Невысокое разрешение экрана
  • Отсутствует поддержка быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола G Pure
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.6%
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola G Pure
Высота 167.4 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
80.6%
22

Производительность

Все характеристики чипа Моторола G Pure и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
143
Geekbench 5 (многоядерный)
655
AnTuTu Benchmark 9
96673
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Stock Android
61

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер G Pure
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
63

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации G Pure могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola G Pure

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Motorola G Pure vs Moto G Play (2021)

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