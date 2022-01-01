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Motorola Moto G Play (2023)

Motorola Moto G Play (2023)
Дисплей
62
Производительность
17
Батарея
66
Камера
48
Итоговая оценка
52
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Частота обновления 90 Гц существенно улучшают плавность работы устройства
  • Камера оснащена макро и портретным объективами
  • Есть защита от влаги по стандарту IP52
  • Двухдиапазонный Wi-Fi работает без нареканий
  • Батарея имеет солидный запас емкости
  • Отсутствует сверхширокоугольная съемка
  • Не поддерживает быструю зарядку
  • Нет модуля NFC для обеспечения работы функции бесконтактной оплаты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Play (2023)
62

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.7%
55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Play (2023)
Высота 167.24 мм
Ширина 76.54 мм
Толщина 9.36 мм
Вес 203 грамма
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
79.7%
17

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G Play (2023) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G37
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
183
Geekbench 5 (многоядерный)
962
AnTuTu Benchmark 9
123552
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
55

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
66

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 3:00 ч.
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G Play (2023)
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (16 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.4
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
71

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM band 2/3/5/8
3G сети UMTS band 1/2/4/5/8
4G сети LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/38/39/40/41/66/71
Поддержка 5G Нет
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Play (2023) могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

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Сравнения с конкурентами

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