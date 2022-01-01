Motorola Moto G Play (2023)
Дисплей
62
Производительность
17
Батарея
66
Камера
48
Итоговая оценка
52
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Частота обновления 90 Гц существенно улучшают плавность работы устройства
- Камера оснащена макро и портретным объективами
- Есть защита от влаги по стандарту IP52
- Двухдиапазонный Wi-Fi работает без нареканий
- Батарея имеет солидный запас емкости
- Отсутствует сверхширокоугольная съемка
- Не поддерживает быструю зарядку
- Нет модуля NFC для обеспечения работы функции бесконтактной оплаты
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Play (2023)
62
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.7%
55
Дизайн и корпус
|Высота
|167.24 мм
|Ширина
|76.54 мм
|Толщина
|9.36 мм
|Вес
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
79.7%
17
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G37
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
183
Geekbench 5 (многоядерный)
962
AnTuTu Benchmark 9
123552
55
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
66
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
48
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (16 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.4
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
71
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM band 2/3/5/8
|3G сети
|UMTS band 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/38/39/40/41/66/71
|Поддержка 5G
|Нет
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Play (2023) могут отличаться в зависимости от региона.