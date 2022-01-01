Motorola Moto G Play (2023) Дисплей 62 Производительность 17 Батарея 66 Камера 48 Итоговая оценка 52 Класс Бюджетный Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Частота обновления 90 Гц существенно улучшают плавность работы устройства

Камера оснащена макро и портретным объективами

Есть защита от влаги по стандарту IP52

Двухдиапазонный Wi-Fi работает без нареканий

Батарея имеет солидный запас емкости Отсутствует сверхширокоугольная съемка

Не поддерживает быструю зарядку

Нет модуля NFC для обеспечения работы функции бесконтактной оплаты

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Play (2023)

62 Экран Тип TFT LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 79.7%

55 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Play (2023) Высота 167.24 мм Ширина 76.54 мм Толщина 9.36 мм Вес 203 грамма Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 79.7%

17 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G Play (2023) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G37 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53

- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика PowerVR GE8320 Частота GPU 650 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 3 ГБ Накопитель Объем накопителя 32 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 183 Geekbench 5 (многоядерный) 962 AnTuTu Benchmark 9 123552

55 Программное обеспечение Операционная система Android 12

66 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 3:00 ч.

48 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G Play (2023) Основная камера Матрица 16 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (16 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 16 МП

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.4 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

71 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM band 2/3/5/8 3G сети UMTS band 1/2/4/5/8 4G сети LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/38/39/40/41/66/71 Поддержка 5G Нет

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Play (2023) могут отличаться в зависимости от региона.