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Motorola Moto G Power (2021)

Motorola Moto G Power (2021)
Дисплей
61
Производительность
38
Батарея
86
Камера
60
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран – удобно смотреть видео
  • 48-мегапиксельная камера имеет дополнительный макрообъектив
  • Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки TurboPower
  • Отсутствует модуль NFC
  • Использует медленную память eMMC 5.1

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Павер (2021)
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.8%
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Power (2021)
Высота 165.3 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.5 мм
Вес 206.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.8%
38

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G Павер (2021) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
320
Geekbench 5 (многоядерный)
1379
AnTuTu Benchmark 8
188370
52

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, TurboPower
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G Power (2021)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 29, 30, 38, 41, 66, 71
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Power (2021) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G Power (2021)

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Motorola Moto G9 Power vs Motorola Moto G Power (2021)

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