Motorola Moto G Power (2021) Дисплей 61 Производительность 38 Батарея 86 Камера 60 Итоговая оценка 61 Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Большой экран – удобно смотреть видео

48-мегапиксельная камера имеет дополнительный макрообъектив

Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки TurboPower Отсутствует модуль NFC

Использует медленную память eMMC 5.1

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Павер (2021)

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 266 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.8%

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Power (2021) Высота 165.3 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.5 мм Вес 206.5 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.8%

38 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G Павер (2021) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~272 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 320 Geekbench 5 (многоядерный) 1379 AnTuTu Benchmark 8 188370 Лучшие смартфоны в AnTuTu - 271 место

52 Программное обеспечение Операционная система Android 10

86 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, TurboPower

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G Power (2021) Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 29, 30, 38, 41, 66, 71 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания (15 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Power (2021) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G Power (2021)

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