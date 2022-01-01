Motorola Moto G Power (2022) Дисплей 65 Производительность 32 Батарея 70 Камера 59 Итоговая оценка 58 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей имеет повышенную частоту обновления 90 Гц

Камера на 50 МП умеет делать достаточно качественные снимки

Установлен большой аккумулятор, обеспечивающий высокую автономность

Удобно пользоваться встроенным в боковую кнопку кнопку сканером отпечатком пальцев Небольшое разрешение дисплея, что означает невысокую плотность пикселей

В комплекте идет слабое зарядное устройство, которое не способно быстро заряжать батарею

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Павер (2022)

65 Экран Тип TFT LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.8% Максимальная яркость 448 нит

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Power (2022) Высота 167.24 мм Ширина 76.54 мм Толщина 9.36 мм Вес 203 грамма Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.8%

32 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G Павер (2022) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G37 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53

- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика PowerVR GE8320 Частота GPU 650 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 180 Geekbench 5 (многоядерный) 1017

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 2:20 ч.

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G Power (2022) Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.65 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

73 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель для зарядки

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Power (2022) могут отличаться в зависимости от региона.