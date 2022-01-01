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Motorola Moto G Power (2022)

Motorola Moto G Power (2022)
Дисплей
65
Производительность
32
Батарея
70
Камера
59
Итоговая оценка
58
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет повышенную частоту обновления 90 Гц
  • Камера на 50 МП умеет делать достаточно качественные снимки
  • Установлен большой аккумулятор, обеспечивающий высокую автономность
  • Удобно пользоваться встроенным в боковую кнопку кнопку сканером отпечатком пальцев
  • Небольшое разрешение дисплея, что означает невысокую плотность пикселей
  • В комплекте идет слабое зарядное устройство, которое не способно быстро заряжать батарею

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Павер (2022)
65

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.8%
Максимальная яркость
448 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Power (2022)
Высота 167.24 мм
Ширина 76.54 мм
Толщина 9.36 мм
Вес 203 грамма
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.8%
32

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G Павер (2022) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G37
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
180
Geekbench 5 (многоядерный)
1017
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61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:20 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G Power (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.65 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Power (2022) могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Google Pixel 3a против Motorola Moto G Power (2022)
2. Samsung Galaxy A51 против Motorola Moto G Power (2022)
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7. Apple iPhone SE (2022) против Motorola Moto G Power (2022)

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