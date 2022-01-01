Motorola Moto G Stylus (2022) Дисплей 76 Производительность 35 Батарея 70 Камера 63 Итоговая оценка 62 Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90-герцовый IPS-дисплей с высокой плотностью пикселей

Камера с неплохими фотовозможностями

Огромная батарея обеспечивает 2 дня автономной работы

Красивый и практичный дизайн Отсутствует поддержка быстрой зарядки батареи

Не умеет записывать 4K-видео

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Stylus (2022)

76 Экран Тип IPS LCD Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 396 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.6%

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Stylus (2022) Высота 170.21 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.45 мм Вес 216 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.6%

35 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G Stylus (2022) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G88 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MC2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~62 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 367 Geekbench 5 (многоядерный) 1252 AnTuTu Benchmark 9 231954

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G Stylus (2022) Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

73 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/25/26/29/30/38/41/66/71 3G: 1/2/4/5/8 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Stylus (2022) могут отличаться в зависимости от региона.