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Motorola Moto G Stylus (2022)

Motorola Moto G Stylus (2022)
Дисплей
76
Производительность
35
Батарея
70
Камера
63
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый IPS-дисплей с высокой плотностью пикселей
  • Камера с неплохими фотовозможностями
  • Огромная батарея обеспечивает 2 дня автономной работы
  • Красивый и практичный дизайн
  • Отсутствует поддержка быстрой зарядки батареи
  • Не умеет записывать 4K-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Stylus (2022)
76

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6%
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Stylus (2022)
Высота 170.21 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.45 мм
Вес 216 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
35

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G Stylus (2022) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
367
Geekbench 5 (многоядерный)
1252
AnTuTu Benchmark 9
231954
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61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G Stylus (2022)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/25/26/29/30/38/41/66/71 3G: 1/2/4/5/8
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Stylus (2022) могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

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