Motorola Moto G Stylus (2023)
- Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600
- Чип: MediaTek Helio G85
- Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 195 г.
Обзор
Дисплей
56
Камера
48
Производительность
27
Игры
45*
Батарея
71*
Коммуникации
62
Итоговая оценка
53*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- 90 Гц немного улучшают плавность работы смартфона
- Предлагает солидное время автономной работы
- Имеет защиту от влаги и неплохое стереозвучание
- Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания и работает без нареканий
- Откровенно слабая фронтальная камера с небольшим разрешением сенсора
- Медленно заряжается, так поддерживает мощность адаптера питания всего до 15 Вт
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Moto G Stylus (2023)
56
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
50
Дизайн и корпус
|Высота
|162.89 мм
|Ширина
|74.08 мм
|Толщина
|9.19 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
27
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~59 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
346
Geekbench 5 (многоядерный)
1321
AnTuTu Benchmark 9
236957
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
71
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
48
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
62
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|2G сети
|GSM band 2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA band 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/25/26/29/30/38/41/66/71
|Поддержка 5G
|Нет
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Stylus (2023) могут отличаться в зависимости от региона.