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Motorola Moto G Stylus (2023)

Motorola Moto G Stylus (2023)
  • Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600
  • Чип: MediaTek Helio G85
  • Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 195 г.

Обзор

Дисплей
56
Камера
48
Производительность
27
Игры
45*
Батарея
71*
Коммуникации
62
Итоговая оценка
53*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • 90 Гц немного улучшают плавность работы смартфона
  • Предлагает солидное время автономной работы
  • Имеет защиту от влаги и неплохое стереозвучание
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания и работает без нареканий
  • Откровенно слабая фронтальная камера с небольшим разрешением сенсора
  • Медленно заряжается, так поддерживает мощность адаптера питания всего до 15 Вт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Moto G Stylus (2023)
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Stylus (2023)
Высота 162.89 мм
Ширина 74.08 мм
Толщина 9.19 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Металл
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
27

Производительность

Все характеристики чипа Motorola Moto G Stylus (2023) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
346
Geekbench 5 (многоядерный)
1321
AnTuTu Benchmark 9
236957
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX
71

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч.
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G Stylus (2023)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
62

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM band 2/3/5/8
3G сети WCDMA band 1/2/4/5/8
4G сети LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/25/26/29/30/38/41/66/71
Поддержка 5G Нет
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Stylus (2023) могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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