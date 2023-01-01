Motorola Moto G13
- Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600
- Чип: Mediatek Helio G85
- Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 183.45 г.
Обзор
Дисплей
62
Производительность
25
Батарея
75
Камера
56
Коммуникации
72
Итоговая оценка
57
Преимущества и недостатки
- Панель имеет высокую плавность отображения за счет частоты обновления 90 Гц
- Тройная камера с макро и портретной съемкой
- Большая батарея с поддержкой Quick Charge
- Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев
- 400 нит яркости мало для комфортного использования на улице
- Отсутствует сверхширокоугольная съемка
- Маломощный адаптер питания в комплекте
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G13
62
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.9%
56
Дизайн и корпус
|Высота
|162.7 мм
|Ширина
|74.66 мм
|Толщина
|8.19 мм
|Вес
|183.45 грамма
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
25
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~59 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
353
Geekbench 5 (многоядерный)
1248
AnTuTu Benchmark 9
241773
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
75
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
56
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
72
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM 2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA 1/2/5/8
|4G сети
|LTE 1/2/3/5/7/8/20/38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G13 могут отличаться в зависимости от региона.