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Motorola Moto G13

Motorola Moto G13
  • Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600
  • Чип: Mediatek Helio G85
  • Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 183.45 г.

Обзор

Дисплей
62
Производительность
25
Батарея
75
Камера
56
Коммуникации
72
Итоговая оценка
57

Преимущества и недостатки

  • Панель имеет высокую плавность отображения за счет частоты обновления 90 Гц
  • Тройная камера с макро и портретной съемкой
  • Большая батарея с поддержкой Quick Charge
  • Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев
  • 400 нит яркости мало для комфортного использования на улице
  • Отсутствует сверхширокоугольная съемка
  • Маломощный адаптер питания в комплекте

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G13
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9%
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G13
Высота 162.7 мм
Ширина 74.66 мм
Толщина 8.19 мм
Вес 183.45 грамма
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
25

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G13 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
353
Geekbench 5 (многоядерный)
1248
AnTuTu Benchmark 9
241773
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
75

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G13
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.0
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/2/5/8
4G сети LTE 1/2/3/5/7/8/20/38/40/41
Поддержка 5G Нет
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G13 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (4 голосов)

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