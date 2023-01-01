Motorola Moto G13 Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600

6.5" IPS LCD - 720 x 1600 Чип: Mediatek Helio G85

Mediatek Helio G85 Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 2 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 183.45 г.

Обзор Дисплей 62 Производительность 25 Батарея 75 Камера 56 Коммуникации 72 Итоговая оценка 57

Преимущества и недостатки Панель имеет высокую плавность отображения за счет частоты обновления 90 Гц

Панель имеет высокую плавность отображения за счет частоты обновления 90 Гц Тройная камера с макро и портретной съемкой

Тройная камера с макро и портретной съемкой Большая батарея с поддержкой Quick Charge

Большая батарея с поддержкой Quick Charge Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев 400 нит яркости мало для комфортного использования на улице

400 нит яркости мало для комфортного использования на улице Отсутствует сверхширокоугольная съемка

Отсутствует сверхширокоугольная съемка Маломощный адаптер питания в комплекте

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G13

62 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.9%

56 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G13 Высота 162.7 мм Ширина 74.66 мм Толщина 8.19 мм Вес 183.45 грамма Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.9%

25 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G13 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio G85 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~59 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 353 Geekbench 5 (многоядерный) 1248 AnTuTu Benchmark 9 241773 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

61 Программное обеспечение Операционная система Android 13

75 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G13 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Апертура f/2.0 Размер сенсора 1/4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

72 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA 1/2/5/8 4G сети LTE 1/2/3/5/7/8/20/38/40/41 Поддержка 5G Нет

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G13 могут отличаться в зависимости от региона.