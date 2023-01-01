Motorola Moto G14
- Дисплей: 6.5" IPS LCD - 1080 x 2400
- Чип: Unisoc Tiger T616
- Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 177 г.
Обзор
Дисплей
56
Камера
49
Производительность
29
Игры
49*
Батарея
71*
Коммуникации
67
Итоговая оценка
55*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Крупный FHD-дисплей с компактным вырезом для передней камеры
- 5000 мАч позволяют целый день пользоваться смартфоном
- Поддерживается быстрая зарядка, хотя время зарядки не впечатляет
- Имеется пара динамиков громкой связи
- Есть влагозащита IP52
- Дисплей не может похвастаться повышенной частотой обновления
- Невысокая яркость экрана может доставлять дискомфорт
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Moto G14
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|161.46 мм
|Ширина
|73.82 мм
|Толщина
|7.99 мм
|Вес
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.6%
Производительность
|Чипсет
|Unisoc Tiger T616
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|750 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
450
Geekbench 5 (многоядерный)
1562
AnTuTu Benchmark 9
233332
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4096 x 2048
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM 2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA 1/2/5/8
|4G сети
|LTE 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 15 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G14 могут отличаться в зависимости от региона.