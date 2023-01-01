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Motorola Moto G14

Motorola Moto G14
  • Дисплей: 6.5" IPS LCD - 1080 x 2400
  • Чип: Unisoc Tiger T616
  • Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 177 г.

Обзор

Дисплей
56
Камера
49
Производительность
29
Игры
49*
Батарея
71*
Коммуникации
67
Итоговая оценка
55*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Крупный FHD-дисплей с компактным вырезом для передней камеры
  • 5000 мАч позволяют целый день пользоваться смартфоном
  • Поддерживается быстрая зарядка, хотя время зарядки не впечатляет
  • Имеется пара динамиков громкой связи
  • Есть влагозащита IP52
  • Дисплей не может похвастаться повышенной частотой обновления
  • Невысокая яркость экрана может доставлять дискомфорт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Moto G14

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.6%

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G14
Высота 161.46 мм
Ширина 73.82 мм
Толщина 7.99 мм
Вес 177 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.6%

Производительность

Все характеристики чипа Motorola Moto G14 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Tiger T616
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1
Частота GPU 750 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
450
Geekbench 5 (многоядерный)
1562
AnTuTu Benchmark 9
233332
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G14
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4096 x 2048
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/2/5/8
4G сети LTE 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 15 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G14 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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