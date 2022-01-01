Motorola Moto G22 Дисплей 62 Производительность 28 Батарея 78 Камера 57 Итоговая оценка 57 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Достойная 50-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной и макросъемкой

90-герцовый дисплей улучшает плавность работы смартфона

Обладает хорошей автономностью и поддержкой быстрой зарядки

Комфортный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев

Работает на Android 12 прямо из коробки

Корпус защищен от попадания влаги В комплекте нет достаточно мощного адаптера питания для быстрой зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G22

62 Экран Тип TFT LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 268 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.2%

46 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G22 Высота 163.95 мм Ширина 74.94 мм Толщина 8.49 мм Вес 185 граммов Водонепроницаемость Да Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Белый, Черный, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.2%

28 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G22 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G37 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53

- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика PowerVR GE8320 Частота GPU 650 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 241 Geekbench 5 (многоядерный) 1069

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G22 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 5312 x 2988 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 1 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

72 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA 1/2/5/8 4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/38/40/41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G22 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G22

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