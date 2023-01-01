Motorola Moto G23
- Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600
- Чип: MediaTek Helio G85
- Камера: 3 (50 MP + 5 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 184.3 г.
Обзор
Дисплей
62
Производительность
22
Батарея
75
Камера
58
Коммуникации
72
Итоговая оценка
57
Преимущества и недостатки
- 90 Гц заметно улучшают плавность работы экрана
- Оснащен отдельным объективом со сверхширокоугольной оптикой
- Большая батарея с поддержкой 30-ваттной зарядкой и в комплекте есть подходящий адаптер питания
- Приятный на вид дизайн устройства, которое также имеет влагоотталкивающее покрытие
- Яркость дисплея слишком маленькая, чтобы было удобно пользоваться смартфоном под яркими лучами солнца
- Некоторые мелкие элементы на экране могут показаться нечеткими из-за низкого разрешения
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G23
62
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.9%
56
Дизайн и корпус
|Высота
|162.7 мм
|Ширина
|74.66 мм
|Толщина
|8.19 мм
|Вес
|184.3 граммов
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
22
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~59 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
362
Geekbench 5 (многоядерный)
1262
AnTuTu Benchmark 9
219211
Память
|Объем ОЗУ
|4, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
75
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
58
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
72
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|7
|Поддержка 5G
|Нет
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G23 могут отличаться в зависимости от региона.