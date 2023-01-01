Главная > Смартфоны Motorola > Motorola Moto G23: цена, технические характеристики и отзывы

Motorola Moto G23

Motorola Moto G23
  • Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600
  • Чип: MediaTek Helio G85
  • Камера: 3 (50 MP + 5 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 184.3 г.

Обзор

Дисплей
62
Производительность
22
Батарея
75
Камера
58
Коммуникации
72
Итоговая оценка
57

Преимущества и недостатки

  • 90 Гц заметно улучшают плавность работы экрана
  • Оснащен отдельным объективом со сверхширокоугольной оптикой
  • Большая батарея с поддержкой 30-ваттной зарядкой и в комплекте есть подходящий адаптер питания
  • Приятный на вид дизайн устройства, которое также имеет влагоотталкивающее покрытие
  • Яркость дисплея слишком маленькая, чтобы было удобно пользоваться смартфоном под яркими лучами солнца
  • Некоторые мелкие элементы на экране могут показаться нечеткими из-за низкого разрешения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G23
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9%
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G23
Высота 162.7 мм
Ширина 74.66 мм
Толщина 8.19 мм
Вес 184.3 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
22

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G23 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
362
Geekbench 5 (многоядерный)
1262
AnTuTu Benchmark 9
219211
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
75

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G23
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G23 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Moto G22 и Moto G23
2. Moto G32 и Moto G23
3. Moto G73 и Moto G23
4. Moto G53 и Moto G23
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры