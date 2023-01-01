Motorola Moto G23 Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600

6.5" IPS LCD - 720 x 1600 Чип: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 Камера: 3 (50 MP + 5 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 5 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 184.3 г.

Обзор Дисплей 62 Производительность 22 Батарея 75 Камера 58 Коммуникации 72 Итоговая оценка 57

Преимущества и недостатки 90 Гц заметно улучшают плавность работы экрана

90 Гц заметно улучшают плавность работы экрана Оснащен отдельным объективом со сверхширокоугольной оптикой

Оснащен отдельным объективом со сверхширокоугольной оптикой Большая батарея с поддержкой 30-ваттной зарядкой и в комплекте есть подходящий адаптер питания

Большая батарея с поддержкой 30-ваттной зарядкой и в комплекте есть подходящий адаптер питания Приятный на вид дизайн устройства, которое также имеет влагоотталкивающее покрытие Яркость дисплея слишком маленькая, чтобы было удобно пользоваться смартфоном под яркими лучами солнца

Яркость дисплея слишком маленькая, чтобы было удобно пользоваться смартфоном под яркими лучами солнца Некоторые мелкие элементы на экране могут показаться нечеткими из-за низкого разрешения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G23

62 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.9%

56 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G23 Высота 162.7 мм Ширина 74.66 мм Толщина 8.19 мм Вес 184.3 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.9%

22 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G23 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G85 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~59 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 362 Geekbench 5 (многоядерный) 1262 AnTuTu Benchmark 9 219211 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 4, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

61 Программное обеспечение Операционная система Android 13

75 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G23 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 5312 x 2988 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

72 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G23 могут отличаться в зависимости от региона.