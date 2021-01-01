Главная > Смартфоны Motorola > Motorola Moto G30: цена, технические характеристики и отзывы

Motorola Moto G30

Motorola Moto G30
Дисплей
66
Производительность
42
Батарея
85
Камера
66
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с частотой обновления 90 Гц
  • Неплохой процессор с достаточно производительностью
  • 64-мегапиксельная камера с ночной съемкой
  • Есть сверхширокоугольный объектив
  • Задним сканером отпечатков не всем удобно пользоваться
  • Слабая передняя камера

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G30
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1%
Максимальная яркость
476 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G30
Высота 165.2 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
83.1%
42

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 600 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
312
Geekbench 5 (многоядерный)
1275
AnTuTu Benchmark 8
172830
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:05 ч.
Время просмотра видео
16:09 ч.
Время разговора (3G)
46:29 ч.
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4520 x 3060
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 13
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G30 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G30

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Motorola Moto G30 vs Google Pixel 4a
2. Motorola Moto G30 vs Motorola Moto G 5G
3. Motorola Moto G30 vs Motorola Moto G9 Power
4. Motorola Moto G30 vs Nokia 5.4
5. Motorola Moto G30 vs Motorola Moto G Power (2021)
6. Motorola Moto G30 vs Motorola Moto G9 Plus

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях