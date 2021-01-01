Motorola Moto G30 Дисплей 66 Производительность 42 Батарея 85 Камера 66 Итоговая оценка 64 Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2021 года Дата начала продаж Февраль 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран с частотой обновления 90 Гц

Неплохой процессор с достаточно производительностью

64-мегапиксельная камера с ночной съемкой

Есть сверхширокоугольный объектив Задним сканером отпечатков не всем удобно пользоваться

Слабая передняя камера

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G30

66 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.1% Максимальная яркость 476 нит

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G30 Высота 165.2 мм Ширина 75.7 мм Толщина 9.1 мм Вес 200 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 83.1%

42 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G30 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 600 МГц FLOPS ~272 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 312 Geekbench 5 (многоядерный) 1275 AnTuTu Benchmark 8 172830

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 20 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут) Время полной зарядки 2:28 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 16:05 ч. Время просмотра видео 16:09 ч. Время разговора (3G) 46:29 ч.

66 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G30 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4520 x 3060 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 13 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2021 года Дата начала продаж Февраль 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G30 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G30