Motorola Moto G31 Дисплей 77 Производительность 33 Батарея 78 Камера 61 Итоговая оценка 62 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Яркий AMOLED-дисплей с хорошей цветопередачей

Вырез в дисплее практически незаметный во время использования

Есть сверхширокоугольная и макросъемка

Получил большую батарею с поддержкой быстрой зарядки

Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев работает без нареканий В комплекте маломощный адаптер питания всего на 10 Вт

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G31

77 Экран Тип AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 701 нит

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G31 Высота 161.89 мм Ширина 73.87 мм Толщина 8.55 мм Вес 181 грамм Водонепроницаемость Да Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.7%

33 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G31 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G85 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~54 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 354 Geekbench 5 (многоядерный) 1224 AnTuTu Benchmark 9 196803 CPU 59845 GPU 39344 Memory 35715 UX 60917 Total score 196803 Источники: 3DMark [3]

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Stock Android

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 20 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (46% за 60 минут) Время полной зарядки 2:33 ч.

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G31 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

72 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

71 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-c

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G31 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G31