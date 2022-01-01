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Motorola Moto G31

Motorola Moto G31
Дисплей
77
Производительность
33
Батарея
78
Камера
61
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий AMOLED-дисплей с хорошей цветопередачей
  • Вырез в дисплее практически незаметный во время использования
  • Есть сверхширокоугольная и макросъемка
  • Получил большую батарею с поддержкой быстрой зарядки
  • Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
  • В комплекте маломощный адаптер питания всего на 10 Вт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G31
77

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
701 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G31
Высота 161.89 мм
Ширина 73.87 мм
Толщина 8.55 мм
Вес 181 грамм
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.7%
33

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G31 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
354
Geekbench 5 (многоядерный)
1224
AnTuTu Benchmark 9
196803
CPU 59845
GPU 39344
Memory 35715
UX 60917
Total score 196803
Источники: 3DMark [3]
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61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Stock Android
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (46% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:33 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G31
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-c
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G31 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G31

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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