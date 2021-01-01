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Motorola Moto G50

Motorola Moto G50
Дисплей
63
Производительность
49
Батарея
89
Камера
56
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей с хорошей цветопередачей
  • Поддерживает 5G и не перегревается под нагрузкой
  • Снимки получаются вполне неплохими
  • Отличные показатели автономности
  • Низкое разрешение экрана – видны пиксели
  • В комплекте нет достаточно мощного адаптера питания для быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G50
63

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.2%
ШИМ (PWM) 2336000 Гц
Время отклика 44 мс
Контрастность 1889:1
Максимальная яркость
358 нит
Источники: NotebookCheck [1]
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G50
Высота 164.9 мм
Ширина 74.9 мм
Толщина 9 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
83.2%
49

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G50 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
504
Geekbench 5 (многоядерный)
1626
AnTuTu Benchmark 8
240452
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61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Размер системы из коробки 12 ГБ
89

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
19:26 ч.
Время просмотра видео
18:38 ч.
Время разговора (3G)
43:21 ч.
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G50
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700
4G сети 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 66
Поддержка 5G Да
61

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
79.2 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G50 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G50

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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