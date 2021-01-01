Motorola Moto G50 Дисплей 63 Производительность 49 Батарея 89 Камера 56 Итоговая оценка 64 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90-герцовый дисплей с хорошей цветопередачей

Поддерживает 5G и не перегревается под нагрузкой

Снимки получаются вполне неплохими

Отличные показатели автономности Низкое разрешение экрана – видны пиксели

В комплекте нет достаточно мощного адаптера питания для быстрой зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G50

63 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.2% Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 93.2% ШИМ (PWM) 2336000 Гц Время отклика 44 мс Контрастность 1889:1 Максимальная яркость 358 нит Источники: NotebookCheck [1]

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G50 Высота 164.9 мм Ширина 74.9 мм Толщина 9 мм Вес 192 грамма Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 83.2%

49 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G50 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver

- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 825 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 504 Geekbench 5 (многоядерный) 1626 AnTuTu Benchmark 8 240452 Список смартфонов в AnTuTu 8 - 292 место

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Размер системы из коробки 12 ГБ

89 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (23% за 30 минут) Время полной зарядки 2:35 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 19:26 ч. Время просмотра видео 18:38 ч. Время разговора (3G) 43:21 ч. Рейтинг времени автономной работы смартфонов - 12 место

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G50 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 12 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700 4G сети 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 66 Поддержка 5G Да

61 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет Тесты динамиков Максимальная громкость 79.2 дБ

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (10 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G50 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G50