Motorola Moto G52 Дисплей 83 Производительность 40 Батарея 84 Камера 62 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90-герцовый дисплей обладает хорошей цветопередачей

Тройная камера с неплохой сверъширокоугольной съемкой

Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания в комплекте

Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев

Есть стереодинамики Второй слот SIM совмещен с картой памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G52

83 Экран Тип AMOLED Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.9% Особенности - DCI-P3

67 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G52 Высота 160.98 мм Ширина 74.46 мм Толщина 7.99 мм Вес 169 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.9%

40 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G52 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 1100 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1833 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 377 Geekbench 5 (многоядерный) 1518

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:18 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G52 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да Поддержка 5G Нет

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G52 могут отличаться в зависимости от региона.