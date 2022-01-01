Главная > Смартфоны Motorola > Motorola Moto G52: цена, технические характеристики и отзывы

Motorola Moto G52

Motorola Moto G52
Дисплей
83
Производительность
40
Батарея
84
Камера
62
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей обладает хорошей цветопередачей
  • Тройная камера с неплохой сверъширокоугольной съемкой
  • Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания в комплекте
  • Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев
  • Есть стереодинамики
  • Второй слот SIM совмещен с картой памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G52
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.9%
Особенности - DCI-P3
67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G52
Высота 160.98 мм
Ширина 74.46 мм
Толщина 7.99 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.9%
40

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G52 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
377
Geekbench 5 (многоядерный)
1518
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G52
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
Поддержка 5G Нет
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G52 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Motorola Moto G60 против Moto G52
2. Motorola Moto G50 против Moto G52
3. Xiaomi Redmi Note 11 против Motorola Moto G52
4. Samsung Galaxy F23 против Motorola Moto G52

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры