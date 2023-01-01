Motorola Moto G54 Power 5G
- Дисплей: 6.5" IPS LCD - 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Dimensity 7020
- Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
- Батарея: 6000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 192 г.
Обзор
Дисплей
79
Камера
65
Производительность
65*
Игры
n/a
Батарея
91*
Коммуникации
76
Итоговая оценка
75*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Достаточно неплохая камера с отличной стабилизацией изображения
- Влагозащищенный корпус позволяет пользоваться смартфоном под дождем
- Огромная батарея обеспечивает длительное время автономной работы
- Стереодинамики звучат весьма приятно
- Есть претензии к IPS-панели, которая заметно проигрывает OLED
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Moto G54 Power 5G
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|Особенности
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|161.56 мм
|Ширина
|73.82 мм
|Толщина
|8.89 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.5%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 7020
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|IMG BXM-8-256
|GPU-ядер
|144
|Частота GPU
|900 МГц
|FLOPS
|~259.2 Гфлопс
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 33 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.61 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Гибридный слот
|Да
|2G сети
|GSM 2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA 1/2/5/8
|4G сети
|LTE 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41/42
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G54 Power 5G могут отличаться в зависимости от региона.