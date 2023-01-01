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Motorola Moto G54 Power 5G

Motorola Moto G54 Power 5G
  • Дисплей: 6.5" IPS LCD - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Dimensity 7020
  • Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
  • Батарея: 6000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 192 г.

Обзор

Дисплей
79
Камера
65
Производительность
65*
Игры
n/a
Батарея
91*
Коммуникации
76
Итоговая оценка
75*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Достаточно неплохая камера с отличной стабилизацией изображения
  • Влагозащищенный корпус позволяет пользоваться смартфоном под дождем
  • Огромная батарея обеспечивает длительное время автономной работы
  • Стереодинамики звучат весьма приятно
  • Есть претензии к IPS-панели, которая заметно проигрывает OLED

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Moto G54 Power 5G

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5%
Особенности - DCI-P3

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G54 Power 5G
Высота 161.56 мм
Ширина 73.82 мм
Толщина 8.89 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.5%

Производительность

Все характеристики чипа Motorola Moto G54 Power 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 7020
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика IMG BXM-8-256
GPU-ядер 144
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~259.2 Гфлопс
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX

Батарея

Объем 6000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 33 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G54 Power 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.61 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Гибридный слот Да
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/2/5/8
4G сети LTE 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41/42
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G54 Power 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (7 голосов)

Сравнения с конкурентами

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