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Motorola Moto G62 5G

Motorola Moto G62 5G
Дисплей
83
Производительность
38
Батарея
83
Камера
63
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Смартфон имеет высокую плавность работы благодаря 120-герцовому дисплею
  • 50-мегапиксельная со сверхширокоугольной съемкой
  • Емкая батарея обеспечивает хорошую автономность
  • 128 ГБ памяти в базовой конфигурации
  • Есть защита от брызг
  • Приличный дизайн с круглым вырезом посередине дисплея
  • Заряжается достаточно долго из-за слабого по мощности адаптера питания
  • Второй слот под SIM-карту совмещен с microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G62 5G
83

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2%
Особенности - DCI-P3
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G62 5G
Высота 161.8 мм
Ширина 74 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 161.8 граммов
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.2%
38

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G62 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
545
Geekbench 5 (многоядерный)
1625
AnTuTu Benchmark 9
350811
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G62 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/2/4/5/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/38/39/40/41/42/43
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G62 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

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