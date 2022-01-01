Motorola Moto G62 5G Дисплей 83 Производительность 38 Батарея 83 Камера 63 Итоговая оценка 68 Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Смартфон имеет высокую плавность работы благодаря 120-герцовому дисплею

50-мегапиксельная со сверхширокоугольной съемкой

Емкая батарея обеспечивает хорошую автономность

128 ГБ памяти в базовой конфигурации

Есть защита от брызг

Приличный дизайн с круглым вырезом посередине дисплея Заряжается достаточно долго из-за слабого по мощности адаптера питания

Второй слот под SIM-карту совмещен с microSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G62 5G

83 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.2% Особенности - DCI-P3

85 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G62 5G Высота 161.8 мм Ширина 74 мм Толщина 8.6 мм Вес 161.8 граммов Доступные цвета Синий, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.2%

38 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G62 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76) Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 545 Geekbench 5 (многоядерный) 1625 AnTuTu Benchmark 9 350811

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12

83 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G62 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA 1/2/4/5/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/38/39/40/41/42/43 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G62 5G могут отличаться в зависимости от региона.