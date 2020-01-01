Motorola Moto G7
Дисплей
63
Производительность
34
Батарея
57
Камера
54
Итоговая оценка
55
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличный экран и узнаваемый дизайн
- “Чистый” Android с полезными фишками Moto
- Датчик отпечатков пальцев работает без нареканий
- Защита от брызг воды
- Быстрая зарядка на 15 Ватт
- Автономность — ахиллесова пята смартфона
- Упрощенный графический ускоритель
- Запись 4K-видео оставляет желать лучшего
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото Джи 7
63
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.24 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2270 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.65%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
490 нит
52
Дизайн и корпус
|Высота
|157 мм
|Ширина
|75.3 мм
|Толщина
|7.92 мм
|Вес
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.65%
34
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 632
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1241
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4741
AnTuTu Benchmark 7
107128
59
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Stock Android
57
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:47 ч.
Время просмотра видео
9:05 ч.
Время разговора (3G)
25:00 ч.
Телефон получил неплохую батарею на 3000 мАч, однако в режиме ожидания, когда экран выключен, наблюдаются проблемы (он не “спит” должным образом”. Ситуацию хоть немного спасается мощная 15-ваттная быстрая зарядка.
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Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Производитель оснастил данную модель камерой для съемки обычных и портретных фотографий, но не стоит ждать идеального качества размытия фона. Вполне обычная фронталка на 8 МП способна создавать селфи приемлемого качества.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
84 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.45 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.376 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G7 могут отличаться в зависимости от региона.