Тесты автономности

Телефон получил неплохую батарею на 3000 мАч, однако в режиме ожидания, когда экран выключен, наблюдаются проблемы (он не “спит” должным образом”. Ситуацию хоть немного спасается мощная 15-ваттная быстрая зарядка.