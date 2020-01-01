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Motorola Moto G7

Motorola Moto G7
Дисплей
63
Производительность
34
Батарея
57
Камера
54
Итоговая оценка
55
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный экран и узнаваемый дизайн
  • “Чистый” Android с полезными фишками Moto
  • Датчик отпечатков пальцев работает без нареканий
  • Защита от брызг воды
  • Быстрая зарядка на 15 Ватт
  • Автономность — ахиллесова пята смартфона
  • Упрощенный графический ускоритель
  • Запись 4K-видео оставляет желать лучшего

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото Джи 7
63

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.24 дюймов
Разрешение 1080 x 2270 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.65%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
490 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G7
Инфо
Высота 157 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 7.92 мм
Вес 174 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.65%
34

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото Джи 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1241
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4741
AnTuTu Benchmark 7
107128
59

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Stock Android
57

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:47 ч.
Время просмотра видео
9:05 ч.
Время разговора (3G)
25:00 ч.

Телефон получил неплохую батарею на 3000 мАч, однако в режиме ожидания, когда экран выключен, наблюдаются проблемы (он не “спит” должным образом”. Ситуацию хоть немного спасается мощная 15-ваттная быстрая зарядка.

54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Производитель оснастил данную модель камерой для съемки обычных и портретных фотографий, но не стоит ждать идеального качества размытия фона. Вполне обычная фронталка на 8 МП способна создавать селфи приемлемого качества.

62

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
84 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.376 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G7

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (9 голосов)

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