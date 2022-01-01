Motorola Moto G72 Дисплей 91 Производительность 42 Батарея 84 Камера 58 Итоговая оценка 68 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран сертифицирован по стандарту HDR10+ и имеет повышенную частоту обновления

От 108-мегапиксельной камеры можно добиться качественных фотографий

Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев работает без нареканий

Большая батарея имеет высокую скорость зарядки

Имеет стандартную защиту от влаги Нет поддержки записи 4K-видео

Малопроизводительный процессор

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G72

91 Экран Тип POLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Плотность пикселей 410 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

66 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G72 Высота 160.5 мм Ширина 74.4 мм Толщина 7.9 мм Вес 166 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Синий, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.3%

42 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G72 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G99 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 554 Geekbench 5 (многоядерный) 1772 AnTuTu Benchmark 9 365265

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут)

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G72 Основная камера Матрица 108 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.7

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA 1/2/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 Поддержка 5G Нет

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G72 могут отличаться в зависимости от региона.