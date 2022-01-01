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Motorola Moto G72

Motorola Moto G72
Дисплей
91
Производительность
42
Батарея
84
Камера
58
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран сертифицирован по стандарту HDR10+ и имеет повышенную частоту обновления
  • От 108-мегапиксельной камеры можно добиться качественных фотографий
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
  • Большая батарея имеет высокую скорость зарядки
  • Имеет стандартную защиту от влаги
  • Нет поддержки записи 4K-видео
  • Малопроизводительный процессор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G72
91

Экран

Тип POLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Плотность пикселей 410 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G72
Высота 160.5 мм
Ширина 74.4 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 166 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
42

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G72 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
554
Geekbench 5 (многоядерный)
1772
AnTuTu Benchmark 9
365265
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61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут)
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G72
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/2/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41
Поддержка 5G Нет
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G72 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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