Motorola Moto G72
Дисплей
91
Производительность
42
Батарея
84
Камера
58
Итоговая оценка
68
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран сертифицирован по стандарту HDR10+ и имеет повышенную частоту обновления
- От 108-мегапиксельной камеры можно добиться качественных фотографий
- Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
- Большая батарея имеет высокую скорость зарядки
- Имеет стандартную защиту от влаги
- Нет поддержки записи 4K-видео
- Малопроизводительный процессор
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G72
91
Экран
|Тип
|POLED
|Размер
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Плотность пикселей
|410 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
66
Дизайн и корпус
|Высота
|160.5 мм
|Ширина
|74.4 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|166 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
42
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
554
Geekbench 5 (многоядерный)
1772
AnTuTu Benchmark 9
365265
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 50 минут)
58
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
78
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
|- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|2G сети
|GSM 2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA 1/2/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G72 могут отличаться в зависимости от региона.