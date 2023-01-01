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Motorola Moto G73

Motorola Moto G73
  • Дисплей: 6.5" IPS LCD - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Dimensity 930
  • Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 181 г.

Обзор

Дисплей
80
Производительность
56
Батарея
80
Камера
56
Коммуникации
80
Итоговая оценка
69

Преимущества и недостатки

  • Частота обновления дисплея 120 Гц создает эффект улучшенной плавности работы смартфона
  • Достатоно свежий процессор MediaTek способен обеспечить высокую производительность и поддержку 5G
  • Оснащен сверхширокоугольной съемкой с автофокусом
  • Имеет 256 ГБ постоянной и 8 ГБ оперативной памяти
  • Есть стандартная для серии защита от брызг
  • Гибридный лоток вынуждает выбирать между второй SIM и картой памяти
  • Рамки вокруг достаточно большие, особенно нижняя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G73
80

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.6%
Особенности - DCI-P3
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G73
Высота 161.4 мм
Ширина 73.8 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 181 грамм
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.6%
56

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G73 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 930
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика IMG BXM-8-256

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
796
Geekbench 5 (многоядерный)
2789
AnTuTu Benchmark 9
546980
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч.
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G73
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G73 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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