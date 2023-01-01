Motorola Moto G73
- Дисплей: 6.5" IPS LCD - 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Dimensity 930
- Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 181 г.
Обзор
Дисплей
80
Производительность
56
Батарея
80
Камера
56
Коммуникации
80
Итоговая оценка
69
Преимущества и недостатки
- Частота обновления дисплея 120 Гц создает эффект улучшенной плавности работы смартфона
- Достатоно свежий процессор MediaTek способен обеспечить высокую производительность и поддержку 5G
- Оснащен сверхширокоугольной съемкой с автофокусом
- Имеет 256 ГБ постоянной и 8 ГБ оперативной памяти
- Есть стандартная для серии защита от брызг
- Гибридный лоток вынуждает выбирать между второй SIM и картой памяти
- Рамки вокруг достаточно большие, особенно нижняя
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G73
80
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.6%
|Особенности
|- DCI-P3
58
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|Ширина
|73.8 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|181 грамм
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.6%
56
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 930
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|IMG BXM-8-256
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
796
Geekbench 5 (многоядерный)
2789
AnTuTu Benchmark 9
546980
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
80
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (52% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:16 ч.
56
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
80
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G73 могут отличаться в зависимости от региона.