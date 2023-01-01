Motorola Moto G73 Дисплей: 6.5" IPS LCD - 1080 x 2400

6.5" IPS LCD - 1080 x 2400 Чип: MediaTek Dimensity 930

MediaTek Dimensity 930 Камера: 2 (50 MP + 8 MP)

2 (50 MP + 8 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 181 г.

Обзор Дисплей 80 Производительность 56 Батарея 80 Камера 56 Коммуникации 80 Итоговая оценка 69

Преимущества и недостатки Частота обновления дисплея 120 Гц создает эффект улучшенной плавности работы смартфона

Частота обновления дисплея 120 Гц создает эффект улучшенной плавности работы смартфона Достатоно свежий процессор MediaTek способен обеспечить высокую производительность и поддержку 5G

Достатоно свежий процессор MediaTek способен обеспечить высокую производительность и поддержку 5G Оснащен сверхширокоугольной съемкой с автофокусом

Оснащен сверхширокоугольной съемкой с автофокусом Имеет 256 ГБ постоянной и 8 ГБ оперативной памяти

Имеет 256 ГБ постоянной и 8 ГБ оперативной памяти Есть стандартная для серии защита от брызг Гибридный лоток вынуждает выбирать между второй SIM и картой памяти

Гибридный лоток вынуждает выбирать между второй SIM и картой памяти Рамки вокруг достаточно большие, особенно нижняя

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G73

80 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.6% Особенности - DCI-P3

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G73 Высота 161.4 мм Ширина 73.8 мм Толщина 8.3 мм Вес 181 грамм Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.6%

56 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G73 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 930 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика IMG BXM-8-256 Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 796 Geekbench 5 (многоядерный) 2789 AnTuTu Benchmark 9 546980 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

61 Программное обеспечение Операционная система Android 13

80 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут) Время полной зарядки 1:16 ч.

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G73 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G73 могут отличаться в зависимости от региона.