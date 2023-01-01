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Motorola Moto G84 5G

Motorola Moto G84 5G
  • Дисплей: 6.5" POLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 695
  • Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 168.3 г.

Обзор

Дисплей
86
Камера
62
Производительность
49
Игры
60*
Батарея
83*
Коммуникации
77
Итоговая оценка
70*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Яркая панель с высокой частотой обновления и четкой картинкой
  • Камера получила достойную стабилизацию во время съемки
  • Имеет привлекательный дизайн и защиту от влаги и пыли по стандарту IP54
  • Емкая батарея сс приемлемой скоростью зарядки
  • Объединенный слот не позволяет одновременно использовать 2 SIM-карты и microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Moto G84 5G

Экран

Тип POLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 1300 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G84 5G
Высота 160 мм
Ширина 74.4 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 168.3 граммов
Водонепроницаемость IP54
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.7%

Производительность

Все характеристики чипа Motorola Moto G84 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
GPU-ядер 256
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~486.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
670
Geekbench 5 (многоядерный)
1922
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G84 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8/19
4G сети LTE b1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/38 HPUE/39/40/41/41 HPUE/42/43/48/66
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G84 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

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