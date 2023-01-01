Motorola Razr
- Дисплей: 6.9" AMOLED - 1080 x 2640
- Чип: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Камера: 2 (64 MP + 13 MP)
- Батарея: 4200 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 188.6 г.
Обзор
Дисплей
89
Камера
69
Производительность
51
Игры
81*
Батарея
81*
Коммуникации
81
Итоговая оценка
71*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Складываемый дизайн смартфона, который делает его очень компактным
- Есть второй 1.5-дюймовый дисплей высокой яркости с достойной защитой в виде стекла Gorilla Glass Victus
- Защищен от влаги и поддерживает работу eSIM
- Оснащен беспроводной зарядкой
- В разложенном состоянии смартфон имеет огромную диагональ, но батарея имеет небольшую емкость
- Медленная скорость зарядки батареи смартфона
- Нельзя установить карту памяти для расширения встроенного накопителя
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Razr
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|22:9
|Плотность пикселей
|413 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|170.8 мм
|Ширина
|74 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|188.6 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 644
|FLOPS
|~1014 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
836
Geekbench 5 (многоядерный)
3104
AnTuTu Benchmark 9
562064
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (64 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Motorola Razr могут отличаться в зависимости от региона.