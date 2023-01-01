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Motorola Razr

Motorola Razr
  • Дисплей: 6.9" AMOLED - 1080 x 2640
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
  • Камера: 2 (64 MP + 13 MP)
  • Батарея: 4200 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 188.6 г.

Обзор

Дисплей
89
Камера
69
Производительность
51
Игры
81*
Батарея
81*
Коммуникации
81
Итоговая оценка
71*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Складываемый дизайн смартфона, который делает его очень компактным
  • Есть второй 1.5-дюймовый дисплей высокой яркости с достойной защитой в виде стекла Gorilla Glass Victus
  • Защищен от влаги и поддерживает работу eSIM
  • Оснащен беспроводной зарядкой
  • В разложенном состоянии смартфон имеет огромную диагональ, но батарея имеет небольшую емкость
  • Медленная скорость зарядки батареи смартфона
  • Нельзя установить карту памяти для расширения встроенного накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Razr

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 22:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Razr
Высота 170.8 мм
Ширина 74 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 188.6 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%

Производительность

Все характеристики чипа Motorola Razr и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 644
FLOPS ~1014 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
836
Geekbench 5 (многоядерный)
3104
AnTuTu Benchmark 9
562064
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX

Батарея

Объем 4200 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Motorola Razr
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.4
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Motorola Razr могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

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