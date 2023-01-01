Motorola ThinkPhone
- Дисплей: 6.6" POLED - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Камера: 3 (50 MP + 13 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 189 г.
Обзор
Дисплей
89
Камера
80
Производительность
79
Игры
92
Батарея
86
Коммуникации
90
Итоговая оценка
83
Преимущества и недостатки
- Премиальная сборка и флагманская влагозашита внутренностей смартфона
- Дисплей имеет отличную яркость и частоту обновления 144 Гц
- Быстро заряжается от комплектного адаптера питания и поддерживает беспроводную зарядку
- Удобный и красивый интерфейс операционной системы
- Камера уступает своим соперникам по качеству фото и видео
- Отсутствует телеобъектив с оптическим зумом
- Пара динамиков громкой связи выдают среднее качество звучания
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola ThinkPhone
89
Экран
|Тип
|POLED
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|89%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
1075 нит
84
Дизайн и корпус
|Высота
|158.76 мм
|Ширина
|74.38 мм
|Толщина
|8.26 мм
|Вес
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89%
79
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|FLOPS
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1289
Geekbench 5 (многоядерный)
4288
AnTuTu Benchmark 9
1073759
|CPU
|233919
|GPU
|473423
|Memory
|179310
|UX
|183568
|Total score
|1073759
Список смартфонов в AnTuTu 9 - 38 место
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
86
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (86% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:54 ч.
|Веб-серфинг
|12:10 ч.
|Просмотр видео
|16:50 ч.
|Игры
|05:15 ч.
|Режим ожидания
|140 ч.
Общая автономность
38:11 ч.
Рейтинг времени автономной работы - 49 место
80
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.5
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
90
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8/19
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13//14/18/26/38/39/40/41/48/66/71
|Поддержка 5G
|Да
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Motorola ThinkPhone могут отличаться в зависимости от региона.