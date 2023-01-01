Motorola ThinkPhone Дисплей: 6.6" POLED - 1080 x 2400

6.6" POLED - 1080 x 2400 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Камера: 3 (50 MP + 13 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 13 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 189 г.

Обзор Дисплей 89 Камера 80 Производительность 79 Игры 92 Батарея 86 Коммуникации 90 Итоговая оценка 83

Преимущества и недостатки Премиальная сборка и флагманская влагозашита внутренностей смартфона

Премиальная сборка и флагманская влагозашита внутренностей смартфона Дисплей имеет отличную яркость и частоту обновления 144 Гц

Дисплей имеет отличную яркость и частоту обновления 144 Гц Быстро заряжается от комплектного адаптера питания и поддерживает беспроводную зарядку

Быстро заряжается от комплектного адаптера питания и поддерживает беспроводную зарядку Удобный и красивый интерфейс операционной системы Камера уступает своим соперникам по качеству фото и видео

Камера уступает своим соперникам по качеству фото и видео Отсутствует телеобъектив с оптическим зумом

Отсутствует телеобъектив с оптическим зумом Пара динамиков громкой связи выдают среднее качество звучания

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola ThinkPhone

89 Экран Тип POLED Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 399 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 89% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Реальная пиковая яркость (авто) 1075 нит

84 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola ThinkPhone Высота 158.76 мм Ширина 74.38 мм Толщина 8.26 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал рамки Металл Доступные цвета Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89%

79 Производительность Все характеристики чипа Motorola ThinkPhone и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц FLOPS ~2765 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1289 Geekbench 5 (многоядерный) 4288 AnTuTu Benchmark 9 1073759 CPU 233919 GPU 473423 Memory 179310 UX 183568 Total score 1073759 Список смартфонов в AnTuTu 9 - 38 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

61 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI My UX

86 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 68 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (86% за 30 минут) Время полной зарядки 0:54 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 12:10 ч. Просмотр видео 16:50 ч. Игры 05:15 ч. Режим ожидания 140 ч. Общая автономность 38:11 ч. Рейтинг времени автономной работы - 49 место

80 Камеры Спецификации и тестирование камер Motorola ThinkPhone Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Апертура f/2.5 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

90 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/2/4/5/8/19 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13//14/18/26/38/39/40/41/48/66/71 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Январь 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Motorola ThinkPhone могут отличаться в зависимости от региона.