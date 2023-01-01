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Motorola ThinkPhone

Motorola ThinkPhone
  • Дисплей: 6.6" POLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 3 (50 MP + 13 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 189 г.

Обзор

Дисплей
89
Камера
80
Производительность
79
Игры
92
Батарея
86
Коммуникации
90
Итоговая оценка
83

Преимущества и недостатки

  • Премиальная сборка и флагманская влагозашита внутренностей смартфона
  • Дисплей имеет отличную яркость и частоту обновления 144 Гц
  • Быстро заряжается от комплектного адаптера питания и поддерживает беспроводную зарядку
  • Удобный и красивый интерфейс операционной системы
  • Камера уступает своим соперникам по качеству фото и видео
  • Отсутствует телеобъектив с оптическим зумом
  • Пара динамиков громкой связи выдают среднее качество звучания

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola ThinkPhone
89

Экран

Тип POLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
1075 нит
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola ThinkPhone
Высота 158.76 мм
Ширина 74.38 мм
Толщина 8.26 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89%
79

Производительность

Все характеристики чипа Motorola ThinkPhone и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1289
Geekbench 5 (многоядерный)
4288
AnTuTu Benchmark 9
1073759
CPU 233919
GPU 473423
Memory 179310
UX 183568
Total score 1073759
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (86% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:54 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:10 ч.
Просмотр видео 16:50 ч.
Игры 05:15 ч.
Режим ожидания 140 ч.
Общая автономность
38:11 ч.
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер Motorola ThinkPhone
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
90

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8/19
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13//14/18/26/38/39/40/41/48/66/71
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Motorola ThinkPhone могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.7 из 5 баллов (3 голосов)

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