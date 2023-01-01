Nokia C32
- Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600
- Чип: Unisoc SC9863A1
- Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 199.4 г.
Обзор
Дисплей
52
Камера
48
Производительность
12
Игры
19
Батарея
61*
Коммуникации
63
Итоговая оценка
46*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Смартфон имеет защиту от брызг воды
- Камера имеет режим макросъемки
- Есть сканер отпечатков пальцев, который работает без нареканий
- Отдельный слот для microSD позволяет использовать одновременно две SIM-карты
- Благодаря батареи на 5000 мАч смартфон может проработать без подзарядки целые сутки
- Начинка достаточно простая, поэтому не стоит ожидать высокой производительности
- Вес почти в 200 грамм может доставлять неудобства
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Nokia C32
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.6 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|8.55 мм
|Вес
|199.4 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
Производительность
|Чипсет
|Unisoc SC9863A1
|Макс. частота
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8322
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
189
Geekbench 5 (многоядерный)
815
AnTuTu Benchmark 9
116386
|CPU
|33668
|GPU
|13642
|Memory
|32880
|UX
|36572
|Total score
|116386
Память
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|10 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900
|3G сети
|WCDMA 1, 5, 8
|4G сети
|LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38 ,40 41
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia C32 могут отличаться в зависимости от региона.