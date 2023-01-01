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Nokia C32

Nokia C32
  • Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600
  • Чип: Unisoc SC9863A1
  • Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 199.4 г.

Обзор

Дисплей
52
Камера
48
Производительность
12
Игры
19
Батарея
61*
Коммуникации
63
Итоговая оценка
46*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Смартфон имеет защиту от брызг воды
  • Камера имеет режим макросъемки
  • Есть сканер отпечатков пальцев, который работает без нареканий
  • Отдельный слот для microSD позволяет использовать одновременно две SIM-карты
  • Благодаря батареи на 5000 мАч смартфон может проработать без подзарядки целые сутки
  • Начинка достаточно простая, поэтому не стоит ожидать высокой производительности
  • Вес почти в 200 грамм может доставлять неудобства

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Nokia C32

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia C32
Высота 164.6 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 8.55 мм
Вес 199.4 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.6%

Производительность

Все характеристики чипа Nokia C32 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9863A1
Макс. частота 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 28 нанометров
Графика PowerVR GE8322

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
189
Geekbench 5 (многоядерный)
815
AnTuTu Benchmark 9
116386
CPU 33668
GPU 13642
Memory 32880
UX 36572
Total score 116386
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 10 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia C32
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA 1, 5, 8
4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38 ,40 41
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia C32 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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