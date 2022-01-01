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Nokia G11

Nokia G11
Дисплей
66
Производительность
24
Батарея
79
Камера
46
Итоговая оценка
56
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Прочный и практичный дизайн
  • 90 Гц улучшают плавность работы смартфона
  • Отличная автономность благодаря большой батарее
  • Комплектуется достаточно мощным адаптером питания
  • Камера откровенно слабая
  • Работает с задержкой из-за бюджетного процессора и памяти eMMC
  • В комплекте нет чехла

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G11
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.2%
ШИМ (PWM) Не обнаружено
Время отклика 41 мс
Контрастность 947:1
Максимальная яркость
487 нит
Источники: NotebookCheck [3]
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia G11
Высота 164.6 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 164.6 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
24

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа G11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606
Макс. частота 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
313
Geekbench 5 (многоядерный)
1117
AnTuTu Benchmark 9
184079
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
64

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
79

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч.
46

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia G11
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA 1, 5, 8
4G сети LTE 850, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
Поддержка 5G Нет
63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
82.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G11 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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