Nokia G11
Дисплей
66
Производительность
24
Батарея
79
Камера
46
Итоговая оценка
56
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Прочный и практичный дизайн
- 90 Гц улучшают плавность работы смартфона
- Отличная автономность благодаря большой батарее
- Комплектуется достаточно мощным адаптером питания
- Камера откровенно слабая
- Работает с задержкой из-за бюджетного процессора и памяти eMMC
- В комплекте нет чехла
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G11
66
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
|Цветовой охват sRGB
|95.2%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Время отклика
|41 мс
|Контрастность
|947:1
Максимальная яркость
487 нит
Источники: NotebookCheck [3]
52
Дизайн и корпус
|Высота
|164.6 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|164.6 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
24
Производительность
|Чипсет
|Unisoc T606
|Макс. частота
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
313
Geekbench 5 (многоядерный)
1117
AnTuTu Benchmark 9
184079
64
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
79
Батарея
|Объем
|5050 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 50 минут)
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
46
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900
|3G сети
|WCDMA 1, 5, 8
|4G сети
|LTE 850, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
|Поддержка 5G
|Нет
63
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
82.6 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G11 могут отличаться в зависимости от региона.