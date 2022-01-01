Nokia G11 Дисплей 66 Производительность 24 Батарея 79 Камера 46 Итоговая оценка 56 Класс Бюджетный Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Прочный и практичный дизайн

90 Гц улучшают плавность работы смартфона

Отличная автономность благодаря большой батарее

Комплектуется достаточно мощным адаптером питания Камера откровенно слабая

Работает с задержкой из-за бюджетного процессора и памяти eMMC

В комплекте нет чехла

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G11

66 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.6% Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 95.2% ШИМ (PWM) Не обнаружено Время отклика 41 мс Контрастность 947:1 Максимальная яркость 487 нит Источники: NotebookCheck [3]

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Nokia G11 Высота 164.6 мм Ширина 75.9 мм Толщина 8.5 мм Вес 164.6 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 81.6%

24 Производительность Все характеристики чипа Нокиа G11 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc T606 Макс. частота 1600 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75 Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 313 Geekbench 5 (многоядерный) 1117 AnTuTu Benchmark 9 184079

64 Программное обеспечение Операционная система Android 11

79 Батарея Характеристики Объем 5050 мАч Мощность зарядки 18 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Время полной зарядки 2:05 ч.

46 Камеры Спецификации и тестирование камер Nokia G11 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 3G сети WCDMA 1, 5, 8 4G сети LTE 850, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Поддержка 5G Нет

63 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет Тесты динамиков Максимальная громкость 82.6 дБ

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель для зарядки

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G11 могут отличаться в зависимости от региона.