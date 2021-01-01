Nokia G20 Дисплей 61 Производительность 35 Батарея 71 Камера 62 Итоговая оценка 58 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Большой экран и компактный V-образный вырез

Функциональная камера – есть сверхширокоугольная и макросъемка

Поддерживается NFC, карта памяти и даже FM-радио

Большая батарея обеспечивает достойную автономность Невысокое разрешение экрана

Нет поддержки быстрой зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G20

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.52 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.9%

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Nokia G20 Высота 164.9 мм Ширина 76 мм Толщина 9.2 мм Вес 197 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Грозовое небо, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 81.9%

35 Производительность Все характеристики чипа Нокиа G20 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G35 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~54.4 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1833 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 175 Geekbench 5 (многоядерный) 986

64 Программное обеспечение Операционная система Android 11

71 Батарея Характеристики Объем 5050 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Nokia G20 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

Макро объектив - 2 МП

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

65 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 3G сети WCDMA 1, 2, 5, 8 4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Поддержка 5G Нет

57 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Гарнитура

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia G20