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Nokia G20

Nokia G20
Дисплей
61
Производительность
35
Батарея
71
Камера
62
Итоговая оценка
58
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран и компактный V-образный вырез
  • Функциональная камера – есть сверхширокоугольная и макросъемка
  • Поддерживается NFC, карта памяти и даже FM-радио
  • Большая батарея обеспечивает достойную автономность
  • Невысокое разрешение экрана
  • Нет поддержки быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G20
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9%
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia G20
Высота 164.9 мм
Ширина 76 мм
Толщина 9.2 мм
Вес 197 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Грозовое небо, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.9%
35

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа G20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
175
Geekbench 5 (многоядерный)
986
64

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
71

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia G20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
65

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA 1, 2, 5, 8
4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
Поддержка 5G Нет
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia G20

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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