Nokia G21 выглядит стильно благодаря корпусу из поликарбоната, который показал себя как очень практично. Он с трудом царапается и удобно лежит в руке, не выскальзывает. Рамки нельзя назвать большими, а сканер отпечатков пальцев на правой грани расположен правильно, так что проблем с его использованием нет.