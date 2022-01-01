Nokia G21
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Практичный дизайн, корпус сделан из прочного материала
- Экран имеет повышенную частоту обновления 90 Гц
- Операционная система практически лишена лишних программ и работает достаточно быстро
- Фронтальная камера показывает хорошие результаты съемки
- Большая батарея обеспечивает серьезный запас автономности
- Максимальная яркость дисплея не впечатляет, разрешение тоже
- Относительно медленная зарядка - в комплекте маломощный адаптер питания
- Процессор не способен обеспечить достойную производительность в играх
- Нет сверхширокоугольной съемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G21
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
|Цветовой охват sRGB
|94.9%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Время отклика
|49 мс
|Контрастность
|1070:1
Дизайн и корпус
|Высота
|164.6 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Nokia G21 выглядит стильно благодаря корпусу из поликарбоната, который показал себя как очень практично. Он с трудом царапается и удобно лежит в руке, не выскальзывает. Рамки нельзя назвать большими, а сканер отпечатков пальцев на правой грани расположен правильно, так что проблем с его использованием нет.
Производительность
|Чипсет
|Unisoc T606
|Макс. частота
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
Батарея
|Объем
|5050 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (22% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:49 ч.
Тесты автономности
Батарея выдает вполне предсказуемые результаты, ибо ее емкость достаточно большая. Она поддерживает быструю зарядку, но все равно время зарядки не впечатляет. Еще больше расстраивает тот факт, что в комплекте идет маломощный 10-ваттный адаптер питания.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Главный объектив камера имеет большое разрешение, которые дают достаточно четкое изображение. Интересно то, что фронтальная камера делает слегка хуже по качеству снимки. Существенным недостатков является отсутствие сверхширокоугольной съемки. 4K-съемки тоже нет, но такая возможность практически не встречается на смартфонах такого ценового диапазона.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900
|3G сети
|WCDMA 1, 5, 8
|4G сети
|LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя