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Nokia G21

Nokia G21
Дисплей
65
Производительность
28
Батарея
85
Камера
60
Итоговая оценка
60
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Практичный дизайн, корпус сделан из прочного материала
  • Экран имеет повышенную частоту обновления 90 Гц
  • Операционная система практически лишена лишних программ и работает достаточно быстро
  • Фронтальная камера показывает хорошие результаты съемки
  • Большая батарея обеспечивает серьезный запас автономности
  • Максимальная яркость дисплея не впечатляет, разрешение тоже
  • Относительно медленная зарядка - в комплекте маломощный адаптер питания
  • Процессор не способен обеспечить достойную производительность в играх
  • Нет сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G21
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено
Время отклика 49 мс
Контрастность 1070:1
Максимальная яркость
439 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia G21
Высота 164.6 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.6%

Nokia G21 выглядит стильно благодаря корпусу из поликарбоната, который показал себя как очень практично. Он с трудом царапается и удобно лежит в руке, не выскальзывает. Рамки нельзя назвать большими, а сканер отпечатков пальцев на правой грани расположен правильно, так что проблем с его использованием нет.

28

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа G21 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606
Макс. частота 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
313
Geekbench 5 (многоядерный)
1193
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64

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
85

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (22% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:49 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
19:42 ч.
Время просмотра видео
16:15 ч.
Время разговора (3G)
37:12 ч.

Батарея выдает вполне предсказуемые результаты, ибо ее емкость достаточно большая. Она поддерживает быструю зарядку, но все равно время зарядки не впечатляет. Еще больше расстраивает тот факт, что в комплекте идет маломощный 10-ваттный адаптер питания.

60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia G21
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Главный объектив камера имеет большое разрешение, которые дают достаточно четкое изображение. Интересно то, что фронтальная камера делает слегка хуже по качеству снимки. Существенным недостатков является отсутствие сверхширокоугольной съемки. 4K-съемки тоже нет, но такая возможность практически не встречается на смартфонах такого ценового диапазона.

78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA 1, 5, 8
4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
Поддержка 5G Нет
65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
85.6 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G21 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia G21

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

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