Главная > Смартфоны Nokia > Nokia G42: цена, технические характеристики и отзывы

Nokia G42

Nokia G42
  • Дисплей: 6.56" IPS LCD - 720 x 1612
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 480 Plus
  • Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 193.8 г.

Обзор

Дисплей
56
Камера
59
Производительность
30
Игры
49*
Батарея
76*
Коммуникации
77
Итоговая оценка
58*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Используемый здесь дизайн QuickFix позволяет отремонтировать смартфон самому
  • Имеется тройная камера, включающая макро и портретную съемку
  • Батарея имеет солидную емкость, поддерживающая быструю зарядку
  • Есть пыле и влагозащита внутренностей смартфона
  • Яркости дисплея может не хватать для нормального использования устройства под яркими лучами солнца
  • Смартфон остался без поддержки NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Nokia G42

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 560 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.7%

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia G42
Высота 165 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.55 мм
Вес 193.8 грамма
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.7%

Производительность

Все характеристики чипа Nokia G42 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
543
Geekbench 5 (многоядерный)
1658
AnTuTu Benchmark 9
317756
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia G42
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA 1, 2, 4, 5, 8
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12/17, 13, 20, 28, 38, 39, 40, 41 (full), 66
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 20 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G42 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Nokia G60 против Nokia G42
2. Nokia G22 против Nokia G42
3. Galaxy A33 5G против Nokia G42
4. Galaxy A24 4G против Nokia G42
5. Nokia C300 против Nokia G42
6. Note 30 против Nokia G42
7. Nord N30 5G против Nokia G42
8. Realme 11 против Nokia G42
9. Redmi Note 12 против Nokia G42
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Написать отзыв

Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры