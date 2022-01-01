Nokia G60
Дисплей
79
Производительность
53
Батарея
80
Камера
62
Итоговая оценка
69
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 120 Гц делают смартфон очень плавным в работе
- Чистая версия Android работает без нареканий
- Имеет неплохой запас мощности без троттлинга под большой нагрузкой
- Длительный период поддержки программного обеспечения
- Достаточно темный дисплей, из-за чего пользоваться смартфоном на улице проблематично
- Единственный динамик громкой связи не радует качеством звучания
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G60
79
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.58 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82.8%
|Особенности
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|98%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Время отклика
|28 мс
|Контрастность
|1544:1
Реальная пиковая яркость (авто)
421 нит
Источники: NotebookCheck [3]
65
Дизайн и корпус
|Высота
|165.99 мм
|Ширина
|75.93 мм
|Толщина
|8.61 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.8%
53
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
669
Geekbench 5 (многоядерный)
1905
AnTuTu Benchmark 9
407319
64
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Stock Android
80
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
62
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.5", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
81
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900
|3G сети
|WCDMA 1, 2, 5, 8
|4G сети
|LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41
|Поддержка 5G
|Да
66
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
79.9 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G60 могут отличаться в зависимости от региона.