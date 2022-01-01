Nokia G60 Дисплей 79 Производительность 53 Батарея 80 Камера 62 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120 Гц делают смартфон очень плавным в работе

Чистая версия Android работает без нареканий

Имеет неплохой запас мощности без троттлинга под большой нагрузкой

Длительный период поддержки программного обеспечения Достаточно темный дисплей, из-за чего пользоваться смартфоном на улице проблематично

Единственный динамик громкой связи не радует качеством звучания

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G60

79 Экран Тип IPS LCD Размер 6.58 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 82.8% Особенности - DCI-P3 Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 98% ШИМ (PWM) Не обнаружено Время отклика 28 мс Контрастность 1544:1 Реальная пиковая яркость (авто) 421 нит Источники: NotebookCheck [3]

65 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Nokia G60 Высота 165.99 мм Ширина 75.93 мм Толщина 8.61 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.8%

53 Производительность Все характеристики чипа Нокиа G60 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 669 Geekbench 5 (многоядерный) 1905 AnTuTu Benchmark 9 407319

64 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Stock Android

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 20 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Время полной зарядки 1:55 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Nokia G60 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/2.5", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/4.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

81 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 3G сети WCDMA 1, 2, 5, 8 4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 Поддержка 5G Да

66 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Тесты динамиков Максимальная громкость 79.9 дБ

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G60 могут отличаться в зависимости от региона.