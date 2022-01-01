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Nokia G60

Nokia G60
Дисплей
79
Производительность
53
Батарея
80
Камера
62
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120 Гц делают смартфон очень плавным в работе
  • Чистая версия Android работает без нареканий
  • Имеет неплохой запас мощности без троттлинга под большой нагрузкой
  • Длительный период поддержки программного обеспечения
  • Достаточно темный дисплей, из-за чего пользоваться смартфоном на улице проблематично
  • Единственный динамик громкой связи не радует качеством звучания

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G60
79

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.8%
Особенности - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98%
ШИМ (PWM) Не обнаружено
Время отклика 28 мс
Контрастность 1544:1
Реальная пиковая яркость (авто)
421 нит
Источники: NotebookCheck [3]
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia G60
Высота 165.99 мм
Ширина 75.93 мм
Толщина 8.61 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.8%
53

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа G60 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
669
Geekbench 5 (многоядерный)
1905
AnTuTu Benchmark 9
407319
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64

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Stock Android
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia G60
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.5", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
81

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA 1, 2, 5, 8
4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41
Поддержка 5G Да
66

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
79.9 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G60 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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