Nokia X30 Дисплей 83 Производительность 63 Батарея 77 Камера 65 Итоговая оценка 73 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Качественный AMOLED-дисплей с улучшенной плавностью работы

Передняя панель имеет хорошую защиту от ударов и царапин за счет стекла Gorilla Glass Victus

Неплохая тройная камера со сверхширокоугольной съемкой

Поддерживает 33-ваттную зарядку, и соответствующий адаптер идет в комплекте Относительно небольшая по емкости батарея

Отсутствует поддержка MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа X30

83 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 85% Особенности - DCI-P3

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Nokia X30 Высота 158.9 мм Ширина 73.9 мм Толщина 7.99 мм Вес 185 граммов Водонепроницаемость IP67 Материал задней панели Пластик Материал рамки Металл Доступные цвета Синий, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85%

63 Производительность Все характеристики чипа Нокиа X30 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.0 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 701 Geekbench 5 (многоядерный) 2046 Источники: 3DMark [3]

64 Программное обеспечение Операционная система Android 12

77 Батарея Характеристики Объем 4200 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Nokia X30 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Сенсор: 1/3.06"

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4624 x 3468 Апертура f/2.4 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 3G сети WCDMA 1, 2, 4, 5, 8 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12/17, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41 Поддержка 5G Да

45 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia X30 могут отличаться в зависимости от региона.