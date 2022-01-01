Главная > Смартфоны Nokia > Nokia X30: цена, технические характеристики и отзывы

Nokia X30

Nokia X30
Дисплей
83
Производительность
63
Батарея
77
Камера
65
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный AMOLED-дисплей с улучшенной плавностью работы
  • Передняя панель имеет хорошую защиту от ударов и царапин за счет стекла Gorilla Glass Victus
  • Неплохая тройная камера со сверхширокоугольной съемкой
  • Поддерживает 33-ваттную зарядку, и соответствующий адаптер идет в комплекте
  • Относительно небольшая по емкости батарея
  • Отсутствует поддержка MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа X30
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85%
Особенности - DCI-P3
74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia X30
Высота 158.9 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 7.99 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85%
63

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа X30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
701
Geekbench 5 (многоядерный)
2046
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
64

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
77

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia X30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/3.06"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA 1, 2, 4, 5, 8
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12/17, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41
Поддержка 5G Да
45

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia X30 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Nokia X30 vs Nokia 8.3
2. Nokia X30 vs Nokia X20
3. Nokia X30 vs Nokia XR20
4. Nokia X30 vs Apple iPhone 13
5. Nokia X30 vs Google Pixel 6
6. Nokia X30 vs Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
7. Nokia X30 vs Google Pixel 6a
8. Nokia X30 vs Nothing Phone (1)
9. Nokia X30 vs Google Pixel 7

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры