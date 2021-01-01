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Nokia XR20

Nokia XR20
Дисплей
70
Производительность
59
Батарея
88
Камера
58
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus и есть защита от влаги IP68
  • Камера оснащена сверхширокоугольной съемкой
  • Поддержка сетей пятого поколения
  • Поддерживается быстрая беспроводная зарядка
  • Имеется два динамика громкой связи
  • Используется процессор начального уровня
  • Гибридный лоток для SIM-карты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа XR20
70

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 76.8%
Максимальная яркость
542 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia XR20
Высота 171.6 мм
Ширина 81.5 мм
Толщина 10.6 мм
Вес 248 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
76.8%
59

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа XR20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 5G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
505
Geekbench 5 (многоядерный)
1657
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64

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
88

Батарея

Характеристики
Объем 4630 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч.
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia XR20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (48 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 15
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети HSDPA 1, 2, 4, 5, 8
4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia XR20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia XR20

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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