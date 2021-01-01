Nokia XR20 Дисплей 70 Производительность 59 Батарея 88 Камера 58 Итоговая оценка 70 Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus и есть защита от влаги IP68

Камера оснащена сверхширокоугольной съемкой

Поддержка сетей пятого поколения

Поддерживается быстрая беспроводная зарядка

Имеется два динамика громкой связи Используется процессор начального уровня

Гибридный лоток для SIM-карты

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа XR20

70 Экран Тип IPS LCD Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 76.8% Максимальная яркость 542 нит

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Nokia XR20 Высота 171.6 мм Ширина 81.5 мм Толщина 10.6 мм Вес 248 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Голубой Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 76.8%

59 Производительность Все характеристики чипа Нокиа XR20 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 5G Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver

- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 825 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1833 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 505 Geekbench 5 (многоядерный) 1657 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 108 место

64 Программное обеспечение Операционная система Android 11

88 Батарея Характеристики Объем 4630 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Время полной зарядки 1:35 ч.

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Nokia XR20 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 2 (48 МП + 13 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/4.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

85 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 15 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 3G сети HSDPA 1, 2, 4, 5, 8 4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (18 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia XR20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia XR20