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Nokia XR21

Nokia XR21
  • Дисплей: 6.49" IPS LCD - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 695
  • Камера: 2 (64 MP + 8 MP)
  • Батарея: 4800 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 231 г.

Обзор

Дисплей
79
Камера
59
Производительность
40
Игры
70*
Батарея
83*
Коммуникации
80
Итоговая оценка
66*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Прочный, влагозащищенный корпус, который имеет стойкое к царапинам стекло Gorilla Glass Victus
  • Частота IPS-дисплея достигает приличных 120 Гц
  • Предлагает 2 дня автономной работы с поддержкой быстрой зарядки
  • Есть отдельный сверхширокоугольный объектив для съемки
  • Можно пользоваться электронной картой eSIM
  • Nokia обещает 3 года обновления операционной системы Android
  • Используется вполне стандартная IPS-панель с достаточно большими рамками
  • Вес в 231 грамм может вызывать дискомфорт при использовании

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Nokia XR21
79

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.49 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 77%
Особенности - DCI-P3
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia XR21
Высота 168 мм
Ширина 78.58 мм
Толщина 10.45 мм
Вес 231 грамм
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
77%
40

Производительность

Все характеристики чипа Nokia XR21 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
676
Geekbench 5 (многоядерный)
1979
AnTuTu Benchmark 9
392553
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
58

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
83

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
Время полной зарядки ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia XR21
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 2 (64 МП + 8 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Апертура f/2.4
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA 1, 2, 4, 5, 8
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12/17, 13, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экране наклеена защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia XR21 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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