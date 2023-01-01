Nokia XR21
- Дисплей: 6.49" IPS LCD - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 695
- Камера: 2 (64 MP + 8 MP)
- Батарея: 4800 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 231 г.
Обзор
Дисплей
79
Камера
59
Производительность
40
Игры
70*
Батарея
83*
Коммуникации
80
Итоговая оценка
66*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Прочный, влагозащищенный корпус, который имеет стойкое к царапинам стекло Gorilla Glass Victus
- Частота IPS-дисплея достигает приличных 120 Гц
- Предлагает 2 дня автономной работы с поддержкой быстрой зарядки
- Есть отдельный сверхширокоугольный объектив для съемки
- Можно пользоваться электронной картой eSIM
- Nokia обещает 3 года обновления операционной системы Android
- Используется вполне стандартная IPS-панель с достаточно большими рамками
- Вес в 231 грамм может вызывать дискомфорт при использовании
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Nokia XR21
79
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.49 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|406 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|77%
|Особенности
|- DCI-P3
58
Дизайн и корпус
|Высота
|168 мм
|Ширина
|78.58 мм
|Толщина
|10.45 мм
|Вес
|231 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
77%
40
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
676
Geekbench 5 (многоядерный)
1979
AnTuTu Benchmark 9
392553
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
58
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
83
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Время полной зарядки
|ч.
59
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|2 (64 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Апертура
|f/2.4
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
80
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900
|3G сети
|WCDMA 1, 2, 4, 5, 8
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12/17, 13, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экране наклеена защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia XR21 могут отличаться в зависимости от региона.