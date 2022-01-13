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OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro
Дисплей
99
Производительность
100
Батарея
93
Камера
71
Итоговая оценка
88
Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран обладает отличными характеристиками и функциями
  • Установлен флагманский процессор Snapdragon с огромным запасом производительности
  • Камера оснащена 3.3-кратным оптическим зумом и очень широким углом охвата
  • Комплектуется 80-ваттным адаптером питания, который быстро заряжает большую батарею
  • Лишен поддержки карт памяти для расширения объема встроенного накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 10 Про
99

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1290 нит
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 10 Pro
Высота 163 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 200.5 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90%
100

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 10 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1248
Geekbench 5 (многоядерный)
4156
AnTuTu Benchmark 9
1002438
CPU 229138
GPU 438172
Memory 172155
UX 168167
Total score 1002438
Рейтинг AnTuTu - 2 место
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1
Оболочка UI ColorOS 12.1
93

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер 10 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 3.3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 150°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 50 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 10 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (18 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. 10 Pro vs 8 Pro
2. 10 Pro vs iPhone 12 Pro Max
3. 10 Pro vs Galaxy S21 Ultra
4. 10 Pro vs 9 Pro
5. 10 Pro vs iPhone 13 Pro
6. 10 Pro vs Pixel 6 Pro
7. 10 Pro vs X70 Pro Plus
8. 10 Pro vs 12 Pro

Отзывы (2)

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Даниил 13 января 2022 13:10
В съёмке, он способен снимать в 4К с частотой кадров 120 FPS.
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Сергей 13 января 2022 14:50
Все верно, но, скорее всего, 120 ФПС доступны в режиме замедленной съемки. Позже будет точно известно.
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Даниил 13 января 2022 18:01
Сергей, На телефото объективе, он снимает в 4К до 120 FPS. Не замедленная съёмка.
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Александр 14 января 2022 07:01
Сергей, У меня 9 про в 120 ФПС снимает в 4к не замедленная если что
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Сергей 14 января 2022 11:28
Александр, Спасибо за информацию, обновили характеристики смартфона.
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Даниил 13 января 2022 06:54
Его дисплей напоминает мне Xiaomi Mi 11.
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