OnePlus 10 Pro Дисплей 99 Производительность 100 Батарея 93 Камера 71 Итоговая оценка 88 Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран обладает отличными характеристиками и функциями

Установлен флагманский процессор Snapdragon с огромным запасом производительности

Камера оснащена 3.3-кратным оптическим зумом и очень широким углом охвата

Комплектуется 80-ваттным адаптером питания, который быстро заряжает большую батарею Лишен поддержки карт памяти для расширения объема встроенного накопителя

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 10 Про

99 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1440 x 3216 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 525 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 90% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1290 нит

84 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus 10 Pro Высота 163 мм Ширина 73.9 мм Толщина 8.6 мм Вес 200.5 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90%

100 Производительность Все характеристики чипа Ванплас 10 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1248 Geekbench 5 (многоядерный) 4156 AnTuTu Benchmark 9 1002438 CPU 229138 GPU 438172 Memory 172155 UX 168167 Total score 1002438 Рейтинг AnTuTu - 2 место

68 Программное обеспечение Операционная система Android 12.1 Оболочка UI ColorOS 12.1

93 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:20 ч.

71 Камеры Спецификации и тестирование камер 10 Pro Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Оптический, 3.3x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 120 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 150° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 50 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 77 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 14 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.2 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C для зарядки

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карты

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 10 Pro