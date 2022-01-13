OnePlus 10 Pro
Дисплей
99
Производительность
100
Батарея
93
Камера
71
Итоговая оценка
88
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран обладает отличными характеристиками и функциями
- Установлен флагманский процессор Snapdragon с огромным запасом производительности
- Камера оснащена 3.3-кратным оптическим зумом и очень широким углом охвата
- Комплектуется 80-ваттным адаптером питания, который быстро заряжает большую батарею
- Лишен поддержки карт памяти для расширения объема встроенного накопителя
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 10 Про
99
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3216 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|525 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|90%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1290 нит
84
Дизайн и корпус
|Высота
|163 мм
|Ширина
|73.9 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|200.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90%
100
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1248
Geekbench 5 (многоядерный)
4156
AnTuTu Benchmark 9
1002438
|CPU
|229138
|GPU
|438172
|Memory
|172155
|UX
|168167
|Total score
|1002438
Рейтинг AnTuTu - 2 место
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12.1
|Оболочка UI
|ColorOS 12.1
93
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Время полной зарядки
|0:20 ч.
71
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3.3x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|150°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
94
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
87
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.